台師大撥穗 學生穿夾腳拖上台

2017-06-18

教授感嘆貼文 校方：非學校正式畢典 雨天不忍苛責

〔記者林曉雲／台北報導〕最近每天下大雨，很多人穿著雨鞋或拖鞋備戰！台灣師範大學環境教育研究所所長葉欣誠，昨一度在臉書貼出兩張師生身著畢業服的背面及側面照片，老師未穿長褲、露出小腿肚，學生則穿著夾腳拖上台。葉欣誠感嘆：「學校不要求，教師不發言，學生沒關係，就是一種教育的狀態。」

穿著成話題 貼文引發不同意見

葉欣誠表示，昨天他參加台師大理學院的畢業撥穗典禮，發現這種狀況愈來愈普遍，包括博士畢業生致詞也是一樣（穿拖鞋），他特別留言強調：「昨天當地無明顯大雨。」有網友留言：「下雨天，因應氣候變遷的應變作為。見笑了！」「沒有人知道有賣防水鞋嗎？」「不管披上怎樣的外衣，本質就是休閒與家居。台灣早已由不沉的航空母艦成為海角一樂園。」

但也有學生留言表示，在這樣的場合，致詞者的致詞內容與準備畢業學生的學術及學習表現，都比外表穿著更為重要，貼文點出衣著問題，卻沒有關於他們致詞內容或是學習成就相關資訊出現，是否甚為可惜，且本末倒置？

記者循管道希望訪問穿夾腳拖的學生，但理學院拒絕透露照片中的學生，也不願代為聯繫或轉達。

台師大聲明 畢典要求正式服裝

台師大校方發出三點聲明回應表示，畢業典禮是莊嚴神聖的，學位服及博士袍更是代表榮譽的象徵，學校畢業典禮須知規定要求畢業生穿著學位服時，必須搭配正式服裝，勿搭配短褲、短裙、牛仔褲、涼鞋、夾腳拖等拖鞋、球鞋，學校對畢業生的穿著有所要求。

校方認為，昨日理學院畢業生穿著學位服搭配拖鞋是不合宜的，但這是理學院自辦的撥穗活動，不是學校正式的畢業典禮，撥穗的型態由各舉辦單位規劃，校方尊重各學院系所，無一致性規範。

以學生立場而言，可能連日降下大雨，鞋子已淋濕，當晚雨勢稍大，多位理學院學生因此便宜行事，雖不宜也不忍苛責。

前大葉大學校長、中興大學教授武東星表示，學生要怎麼參加他一生一次的大學或研究所畢業典禮，剛好可成為機會教育，有學生穿拖鞋，也會有學生穿濕透的鞋，也有學生是帶著乾皮鞋到典禮場合更換，考驗的是畢業生的智慧。