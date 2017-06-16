40輛遊覽車「擺慢」 癱瘓桃機交通

2017-06-16

工會嗆官逼民反 但訴求被網友大罵自私

〔記者鄭瑋奇、姚介修／綜合報導〕遊覽車業者十四日包圍交通部抗爭後，昨天上午又集結超過四十輛遊覽車前往桃園機場抗議交通部，造成國道大回堵，新北市遊覽車駕駛員職業工會表示，這是「官逼民反」，他們無法阻攔；但他們提出的訴求網友並不買單，大罵自私、這種訴求還敢站出來抗議等。

包圍機場的抗爭從早上九點卅分進行到十一點卅分，抗議車隊中有些遊覽車是順便來機場接客或送客，警方先在塔台路將車隊攔下，但因車行緩慢，行列又長，還是造成機場周邊癱瘓。昨天正逢警察節，警察雨中作樂打趣說：「太感謝他們今天來機場慶祝警察節。」航空公司則在不影響作業情況下，對離境旅客採取彈性關櫃檯來因應，抗爭時段只有一班機延誤廿九分鐘。

有一班機受影響 延誤29分鐘

下午三點左右約十輛車又回到交通部繞行，警方隨即封閉仁愛路南邊外側車道，讓遊覽車無法繞行，隨後車輛就駛離。

交部堅持民眾安全底線

交通部強調維護民眾安全是政府必須堅持的底線。因為遊覽車是民眾外出旅遊、社區接駁的重要交通工具，大家都希望租到的遊覽車是安全的、駕駛經過良好訓練具有高度責任感，不會將乘客安全置於風險之中，期盼產業與政府共同扭轉近一年內兩次重大意外所造成的遊覽車負面形象。

對於工會要求客運全面退出遊覽車業，不得跨界包車業，交通部表示，為避免公車業者在提供包車時發生逾越核定路線或區域情形，交通部要求各級公路主管機關加強稽查取締及管控。

牌照稅及燃料費減免訴求，交通部說遊覽車經營屬代客包租方式，無免徵汽車燃料使用費及使用牌照稅依據；且客運業依法免徵相關稅費，政府進行運價審議時，皆已從成本項目中扣除，並反映於核定運價中，且回饋在搭車民眾身上，無圖利或資助客運業者營運情形。

至於大客車駕駛員培訓所需經費全額由國家支付，交通部表示，公路總局公路人員訓練所從去年起開辦甲類及乙類營業大客車駕駛人專業訓練班，前三期都有補助參訓學員五十％受訓費用。