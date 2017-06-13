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菸稅多20元 菸商搭便車漲更多

2017-06-13

〔記者王孟倫／台北報導〕菸稅從昨日起每包調高20元，實際走訪各銷售據點，店家因為仍有舊菸品未賣完，這幾天民眾還不會買到漲價新菸。不過，由於消費者趕著漲價前搶購，不少人一次買10包菸，許多店家反映說，近日銷售量比平常多出6成。

菸稅調整之外，菸商還要把通路費用及營業稅納入，菸價平均漲25至30元。根據通路商提供最新資料，包括七星（MEVIUS）、峰、雲絲頓（Winston）、和平（Peace）等進口菸品，每包將漲30元，至於本土品牌尊爵、長壽等，截至昨晚未確定漲幅，但預計漲25元。

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2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
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