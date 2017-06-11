看見台灣玉山頂「原聲」高歌 空前絕響

聞噩耗 孩子泣、校長受打擊
〔記者王俊忠、劉濱銓／綜合報導〕《看見台灣》導演齊柏林墜機身亡，南投信義鄉羅娜國小校長馬彼得四年多前與齊導合作，帶台灣原聲童聲合唱團布農族小朋友攻頂玉山，舉國旗高唱《拍手歌》的畫面令人震撼。台灣原聲童聲合唱團昨晚正在台南聖教會演出，臨時獻唱齊導生前最愛的日本歌謠《乘著氣球上天空》紀念齊導，願他一路好走。
馬彼得昨心情沉重說：「這對我們是重重的打擊。齊柏林是很純、很真的人，當初合唱團同意無條件登上玉山拍攝，他既感動又不好意思，後來竟以信用卡偷偷捐十萬元給合唱團。」昨噩耗傳出，曾與齊導合作拍片的原聲孩子哭著打電話告知他訊息，他強忍悲傷安慰孩子要堅強。
昔聽拍片內容 原聲願自費上山
馬彼得回憶，「齊柏林第一次來找我那天，是晚上十一點，當時剛帶完一個活動回家，又累又睏。可是齊柏林說，他正在校長室等我。我想，這麼誠懇的人，還是去吧。」
得知影片內容後，他與原聲一口答應分文不取全力協助，拍攝過程自籌裝備、雇請嚮導上玉山。
齊導缺錢還默默捐款給合唱團
齊導因不好意思，事後不顧拍攝期間資金缺乏，自掏腰包用信用卡偷偷捐十萬元給合唱團。「我們是因為多出一筆捐款，才知道是齊導捐的，代表他善良純厚的一面。」後來他們也邀請合唱團贊助人，回捐一百萬元給齊柏林拍片。
昨晚臨時獻唱齊導最愛日文歌
馬彼得昨天因情緒激動，數度進出會場，怕悲傷情緒影響孩子表演心情。音樂會結尾換唱填上中文歌詞的《乘著氣球上天空》，孩子唱著：「有的時候會想起 天空真神秘 有的時候會想起 上天去遊玩 乘著一個大氣球 往向藍天空升上……。」他希望在天上的齊導能聽見孩子的心意。
同樣因拍片與齊導結緣的廖阿貫老師，聽聞消息與友人相擁而泣，直呼：「 shock、悲慟！」令人鼻酸。
廖阿貫老師紅著眼眶說，當年布農族小團員登頂玉山，忍著攝氏零下二度的低溫高歌，由她負責合作策劃。凌晨兩點，小團員就起床，馬校長帶領到塔塔加登山口禱告，開始攻頂，齊導則搭直升機在天空拍攝登頂過程與花絮。
玉山拍攝飛行 齊導曾呼最驚險
齊柏林曾描述這段玉山拍攝飛行，是他最驚險的一次經驗，當時直升機在極度紊亂的氣流中飛上玉山主峰，飛行中上下起伏達三十公尺，副駕駛幾乎無法控制飛機，正駕駛即時接手飛行，直升機瞬間幾乎以垂直的角度向上飛行。「那幾秒之間，我真的相信飛機就要失控了，我大概就……。」 可惜，這次齊柏林沒能再有運氣「話當年」。