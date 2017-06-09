高中課本教性愛自拍 家長團體氣炸

2017-06-09

〔記者林曉雲、蔡淑媛／綜合報導〕全國家長會長聯盟等家長團體昨天公布「全國家長性平教材不認同指數」，抨擊有些教材內容充滿爭議，舉育達文化出版的高中「健康與護理」教科書為例，質疑該教科書竟教導未成年學生「性愛自拍學問大」，有家長痛斥，她兒子才十六歲，竟然要學習性愛自拍。

全長聯監事長王立昇表示，家長團體在高雄、花蓮、台中和台北市舉辦四場座談會，審議性平教材，作為全國各級學校選擇教科書的參考。四場座談會蒐集三五八份有效問卷，家長對教科書中的「性別光譜」及「異性戀霸權」的不認同指數高達九十三，性愛自拍不認同指數最高達九十八。

他們主張，為維護孩子身心健全發展，性別光譜、多元性別意識、異性戀霸權、恐同症、性行為男下女上、性愛自拍、性伴侶人數介紹、同志網站連結等性平教材內容應從教科書中刪除。

育達文化出版的高中「健康與護理」教科書，家長抨擊其中有關「性愛自拍學問大」的內容非常不恰當，該文以一對班對看完電影到女方家，男方提議要性愛自拍為例，敘述贊成和不贊成的可能想法，及一旦女方被說服，過程中要注意什麼自保？像是不要拍到臉部、看完立即刪除、不要燒錄或備份、分手後兩人一起銷毀或刪除。

出席記者會的家長均痛批教壞囝仔，但也有新北市徐姓國中生家長認為，教孩子如何自保很重要。

台北市國小學生家長會聯合會、十二年國教總召史耀雄質疑，這些內容究竟是在教性解放？還是全人性教育？他呼籲教育部應嚴格檢視，教科書應該比電影分級更嚴格。

育達文化回應，今年三月經媒體報導反映該爭議內容後，已經完成文字潤飾修正，並呈報國教院審查通過，下學期用書會出版更新內容。

國家教育研究教科書發展中心主任楊國揚表示，國教院設有性別平等教育議題諮詢小組，性別教育未必是對錯問題，外界認為不妥處，會轉給出版社參考，如果外界有質疑的就統統不教，似也不適當。