多障王冠峻 台灣版「進擊的鼓手」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「別人練十次，我要反覆苦練上千次，雖很難、會痛，但我做到了！將來我要『鼓』動人生！」
手腳長蹼不斷增生 分離手術開7次
十八歲的台中特教學校學生王冠峻因患罕見疾病，手腳長出會不斷增生的「蹼」，致手指、腳趾間相連，從小到大至少接受逾七次分離手術，更要忍受如同「滿清十大酷刑」般防趾頭外翻的鋼釘矯正術。有中度多重障礙的他，高二起嘗試學爵士鼓，儘管手指無法彎曲，只能靠大拇指與虎口「夾」棒苦練，但他打出全國身障才藝賽第一名實力，更考取三張街頭藝人證照，獲總統教育獎肯定。
王冠峻患罕見疾病亞伯氏症候群，一出生沒有頭蓋骨、顱顏畸形、上下排牙齒各較正常人多出一排，以致咬合不全，更有嚴重的手蹼腳蹼，致手指、腳趾相連，須靠手術切割，但蹼會不斷增生，只能一次次忍受痛楚手術。尤其腳蹼嚴重，腳趾分離手術後大腳趾會外翻，必須從趾尖處打入鋼釘矯正大腳趾，面對椎心刺骨的疼痛，王冠峻卻不曾抱怨。
忍痛學鼓 考取3張街頭藝人證照
包含身障、肢障、智障的王冠峻被判定是中度多重障礙，高中入學台中特教學校，導師蕭素美注意到他喜歡敲敲打打，特別安排讓沒學過音樂的他練木箱鼓，拍打出心得的他，高一先是跟同學組團考取台中市街頭藝人證照，因打擊功力進階，高二時蕭素美改讓他練爵士鼓。
但王冠峻除有手蹼困擾，更先天沒有指關節，沒有能伸屈的手指抓拿鼓棒，只能靠大拇指與虎口「夾」棒，常打沒兩下鼓棒就冷不防飛射出去。教師群想出在鼓棒上加綁摩擦條增加阻力，雖降低鼓棒飛射，卻也讓他練到手指紅腫甚至破皮流血，但王冠峻仍一練再練，沒想過放下鼓棒。
王冠峻看不懂鼓譜，僅能靠老師分解曲目一段一段地教學示範，讓他一段一段背記，蕭素美說，爵士鼓彷彿開發出他的節奏感潛力，有時光聽旋律，不靠鼓譜，也能自己打出像樣的節奏，甚至會自我變通出一套「鼓譜」。
獲總統教育獎肯定 感謝老師指導
除在學校不時敲敲打打練習，王冠峻回家更會拿家中的鍋碗瓢盆當鼓來練，苦練生巧下，即使夾棒靠手臂驅動雙手打擊，無論多快的節奏他均能豪氣敲擊，去年底甫練爵士鼓一年，挑戰全國心智障礙者才藝大賽，技驚四座摘下青少年組個人冠軍，之後又陸續考取爵士鼓及另一個樂團街頭藝人證照，共累積三張街頭藝人證照。
未曾屈服身體殘陷，努力開發潛力的王冠峻更獲得總統教育獎肯定，他感謝一路走來指導木箱鼓的黃瑞陵老師及指導爵士鼓的廖盈姿老師，更盼畢業後靠爵士鼓自力更生，證明「天生我才必有用」。