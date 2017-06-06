發動前未踩煞車 考照扣分第一名

2017-06-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕汽車考駕駛執照需經過實際道路考驗新制5月1日上路後，昨日是首批經過駕訓班訓練考生考試，總共126人參加路考，最終108人取得駕照，及格率85.72％。

首批駕訓班考生上陣

不過，最易被扣分項目與之前自行赴監理所站考照的考生完全不同；昨日扣分第一名是手排車發動引擎未放空檔或未踩離合器、自排車發動引擎未入P檔或未踩煞車，也就是還沒開車就先被扣16分。

昨日駕訓班學生參加路考，及格率遠比5月1日後自行前往考照高出許多，最主要是差在場考；參加駕訓班考生場考及格率高達96.8％，未參加駕訓班僅25.7％；自行前往考照的道考及格率75.8％，參加駕訓班88.5％。

5月1日至6月5日自行前往監理所站考照的民眾，總計1512人次參加路考，最終通過場考及道考的共338人，及格率僅22.36％。道考扣分前三名分別為：下車前未將引擎熄火或未拉緊手煞車，自排車未排入P檔；行駛中車輪壓實線；轉彎及變換車道前，未顯示方向燈及未轉頭察看照後鏡。

交通部公路總局表示，昨日並無之前擔心考驗員會不足的問題，所有考生都是由駕訓班的考驗員負責考試；考驗場地也都是在駕訓班自己的場地及申請路線。至於駕訓班費用是否調整，目前仍預計在8月討論。