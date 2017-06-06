| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
史上最強 Mac 出現！蘋果 WWDC 宣布 6 大重點！ iOS 11 亮相！7 大不可錯過的功能一次看！
 首頁 > 生活

發動前未踩煞車 考照扣分第一名

2017-06-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕汽車考駕駛執照需經過實際道路考驗新制5月1日上路後，昨日是首批經過駕訓班訓練考生考試，總共126人參加路考，最終108人取得駕照，及格率85.72％。

首批駕訓班考生上陣

不過，最易被扣分項目與之前自行赴監理所站考照的考生完全不同；昨日扣分第一名是手排車發動引擎未放空檔或未踩離合器、自排車發動引擎未入P檔或未踩煞車，也就是還沒開車就先被扣16分。

昨日駕訓班學生參加路考，及格率遠比5月1日後自行前往考照高出許多，最主要是差在場考；參加駕訓班考生場考及格率高達96.8％，未參加駕訓班僅25.7％；自行前往考照的道考及格率75.8％，參加駕訓班88.5％。

5月1日至6月5日自行前往監理所站考照的民眾，總計1512人次參加路考，最終通過場考及道考的共338人，及格率僅22.36％。道考扣分前三名分別為：下車前未將引擎熄火或未拉緊手煞車，自排車未排入P檔；行駛中車輪壓實線；轉彎及變換車道前，未顯示方向燈及未轉頭察看照後鏡。

交通部公路總局表示，昨日並無之前擔心考驗員會不足的問題，所有考生都是由駕訓班的考驗員負責考試；考驗場地也都是在駕訓班自己的場地及申請路線。至於駕訓班費用是否調整，目前仍預計在8月討論。

廣告
  • 昨日是首批經過駕訓班訓練的考生考照，總共126人參加路考，及格率85.72％。圖為路考前，考官要求考生檢查車況。（公路總局提供）

    昨日是首批經過駕訓班訓練的考生考照，總共126人參加路考，及格率85.72％。圖為路考前，考官要求考生檢查車況。（公路總局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 汽車考照
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：發動前未踩煞車 考照扣分第一名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.