近半縣市沒錢做排水改善 總統︰前瞻治水一次到位

2017-06-05

各地工程完成率僅53趴

〔記者李欣芳、鍾麗華、羅添斌、詹士弘、張安蕎、王榮祥、林國賢、張協昇／綜合報導〕連日來暴雨炸全台，導致不少地區淹水，考驗各縣市治水能力。行政院政務委員吳宏謀昨指出，各地方政府的縣市管河川及區域排水改善工程，迄今完成率僅五十三％，亦即有四十七％的排水改善工程沒做，這也凸顯行政院編列前瞻基礎建設特別預算中的「水環境建設」重要性及迫切性。

蔡︰治水急切 中央地方整合

蔡英文總統昨赴雲林與嘉義勘災指出，救災防災系統要更快速整備到位，治水工程也要加快腳步，經費應一次到位，不足部分可由前瞻計畫補足。治水機關以前切割式分工，現在中央與地方要有整合性協力觀念。

行政院長林全也指出，此波災情看得出來「前瞻基礎建設計畫」的必要性。對於聯合報以「林全：前瞻要重新檢討」為標題的報導，林全澄清：「這報導應該是錯誤的。」他要檢討的是，該計畫中水環境預算的治水預算。

行政院針對水環境建設經費，預定編列二五○七．七三億元，其中有關治水部分，縣市管河川及區域排水整體改善計畫編列七二０億元，中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫編列四三一．三億元。

縣市管河川及區域排水整體改善計畫，是要在人口密集的易淹水地區辦理河川、排水、海堤、雨水下水道等綜合治理改善工作。

720億經費通過後 優先改善

吳宏謀表示，有些縣市雖規劃改善工程，卻缺乏經費辦理，七二○億經費若獲立院通過，將優先解決這個問題；財政困難的縣市，補助辦理的經費應會比較多。

屬於中央管理的河川，則包括濁水溪、淡水河等大河川，相關排水改善工程經費四三一．三億元，另要搭配疏洪、調洪、治洪等配套工程，才能提升排洪能量。

吳宏謀說，行政院也編列二八○億元的全國水環境改善計畫，協助地方污水下水道加強排水，同時協助各縣市打造親水景觀。

高雄市長陳菊昨表示，高雄在前瞻計畫水環境部分提出一百八十案、共一百七十億元計畫，包括治水、改善水岸環境與再生水循環利用等工程。大多攸關人民安全，希望各界全力支持。

雲林縣長李進勇表示，縣府針對全縣三十三條河川水系完成治理計畫，整治經費還缺三百六十億，盼中央挹注。

南投縣政府工務處水利工程科長吳志浩表示，縣府每年約編列七千萬元治水經費，主要用於清淤。至於前瞻計畫，縣府計畫提報南投市貓羅溪及埔里鎮枇杷大排等，全力爭取經費。