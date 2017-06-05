| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市蓬萊大樓凌晨火警 高樓雲梯車馳援灌救中
 首頁 > 生活

近半縣市沒錢做排水改善 總統︰前瞻治水一次到位

2017-06-05

各地工程完成率僅53趴

〔記者李欣芳、鍾麗華、羅添斌、詹士弘、張安蕎、王榮祥、林國賢、張協昇／綜合報導〕連日來暴雨炸全台，導致不少地區淹水，考驗各縣市治水能力。行政院政務委員吳宏謀昨指出，各地方政府的縣市管河川及區域排水改善工程，迄今完成率僅五十三％，亦即有四十七％的排水改善工程沒做，這也凸顯行政院編列前瞻基礎建設特別預算中的「水環境建設」重要性及迫切性。

蔡︰治水急切 中央地方整合

蔡英文總統昨赴雲林與嘉義勘災指出，救災防災系統要更快速整備到位，治水工程也要加快腳步，經費應一次到位，不足部分可由前瞻計畫補足。治水機關以前切割式分工，現在中央與地方要有整合性協力觀念。

行政院長林全也指出，此波災情看得出來「前瞻基礎建設計畫」的必要性。對於聯合報以「林全：前瞻要重新檢討」為標題的報導，林全澄清：「這報導應該是錯誤的。」他要檢討的是，該計畫中水環境預算的治水預算。

行政院針對水環境建設經費，預定編列二五○七．七三億元，其中有關治水部分，縣市管河川及區域排水整體改善計畫編列七二０億元，中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫編列四三一．三億元。

縣市管河川及區域排水整體改善計畫，是要在人口密集的易淹水地區辦理河川、排水、海堤、雨水下水道等綜合治理改善工作。

720億經費通過後 優先改善

吳宏謀表示，有些縣市雖規劃改善工程，卻缺乏經費辦理，七二○億經費若獲立院通過，將優先解決這個問題；財政困難的縣市，補助辦理的經費應會比較多。

屬於中央管理的河川，則包括濁水溪、淡水河等大河川，相關排水改善工程經費四三一．三億元，另要搭配疏洪、調洪、治洪等配套工程，才能提升排洪能量。

吳宏謀說，行政院也編列二八○億元的全國水環境改善計畫，協助地方污水下水道加強排水，同時協助各縣市打造親水景觀。

高雄市長陳菊昨表示，高雄在前瞻計畫水環境部分提出一百八十案、共一百七十億元計畫，包括治水、改善水岸環境與再生水循環利用等工程。大多攸關人民安全，希望各界全力支持。

雲林縣長李進勇表示，縣府針對全縣三十三條河川水系完成治理計畫，整治經費還缺三百六十億，盼中央挹注。

南投縣政府工務處水利工程科長吳志浩表示，縣府每年約編列七千萬元治水經費，主要用於清淤。至於前瞻計畫，縣府計畫提報南投市貓羅溪及埔里鎮枇杷大排等，全力爭取經費。

廣告
  • 總統蔡英文冒雨視查雲林水災。（記者詹士弘攝）

    總統蔡英文冒雨視查雲林水災。（記者詹士弘攝）

  • 農民手泡水後發芽的稻穗向總統蔡英文陳情。（記者詹士弘攝）

    農民手泡水後發芽的稻穗向總統蔡英文陳情。（記者詹士弘攝）

  • 總統蔡英文看石牛溪整治，認為應經費一次到位，分年執行。（記者詹士弘攝）

    總統蔡英文看石牛溪整治，認為應經費一次到位，分年執行。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 前瞻治水 總統
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：近半縣市沒錢做排水改善 總統︰前瞻治水一次到位


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.