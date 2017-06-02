鑽木取芯佐證 台灣氣候恐旱澇極端

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年春雨遲到，學者研判台灣氣候恐旱澇極端。台灣大學地質系特聘教授沈川洲研究團隊二○○八年組團上大雪山，從廿九株千年紅檜中「鑽木取樣」，透過檜木纖維中的氧同位素的變化推論各年代的降雨消長，耗費近十年時光，分析出八百一十八年的台灣降雨史證據，發現近廿年旱澇強度較激烈。
研究團隊預言，全球暖化下，台灣今後恐面臨春冬無雨、夏秋多颱的極端氣候。
台大沈川洲團隊研究 登國際期刊
沈川洲調查發現，過去幾十年台灣共有八次中太平洋聖嬰年，當年春季降雨大減，北台灣少二到五成、南台灣少七到八成。為探究過往聖嬰影響，鑽取廿九株千年紅檜樹芯標本，歷經多年分析，終於取得八百一十八年的台灣降雨史證據。
沈川洲解釋，樹輪纖維中的氧同位素比年輪疏密還精準，可推論當年降雨強度，降雨多則氧同位素較輕，乾旱則氧同位素較重，將數據比對氣候資料，發現與中太平洋海水溫度變化有五到六成關聯性，證實台灣氣候確實受中太平洋影響。沈川洲團隊的論文也在五月卅日登上國際《自然通訊》期刊。
該研究指出，台灣近廿年的旱澇強度更激烈，應與石化燃料消耗及全球暖化現象有關。沈川洲提醒，人類需環保、降低碳排放，他預言台灣恐因聖嬰導致春天、冬天不下雨，夏季、秋季多颱風的劇烈氣候，呼籲未來政府更加提升防災等級。