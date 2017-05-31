轉型成功 東方設計學院升格大學

2017-05-31

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊，各大專力拚特色「加值」！教育部近日通過私立東方設計學院「升格」為大學，成為國內首間設計大學。特別的是，該校在八十八年曾被教育部接管並指派代理校長，目前董事會仍屬公益董事性質，但少子化危機衝擊之際，該校十八年來卻以設計作為辦學特色主體，獲得審議會委員投票通過改為大學，屬於少見罕例。

該校目前有四千五百多個學生，一博士班、五研究所、三個學院、十系、九科。教育部技職司司長楊玉惠表示，教育部去年同意學校籌辦大學，今年經過委員審查訪視後，審議會通過改名為大學。

聚焦文創 校方爭取更多資源

東方學院創校民國五十一年，原是東方工專，以美工科聞名，向來有「北復興、南東方」之稱，之後升格為東方技術學院，再改為設計學院，教育部官員表示，八十八年因董事長和校長有紛爭，教育部依私校法接管二年並重組董事會，公益董事對於辦學貢獻大，學校聚焦走向文創相關科系，因師資、設備、評鑑等條件都達到標準，故同意改為大學。

東方設計學院另一特殊之處，是在二○○七年設立「福田繁雄設計藝術館」， 典藏日本福田繁雄設計大師獨特的設計藝術作品，並舉辦展覽、研習等活動，增廣學生視野，也為設計人才提供更多交流觀摩平台。

立委管碧玲表示，從被接管迄今，該校可從被治理到升格，算是教育部推動高教轉型的成就，尤其是國內第一所設計大學，期待升格能辦出更好的特色。東方設計學院副校長劉光盛表示，改為大學後，對外合作將更易爭取資源，對學生受教和師資提升都是好事，學校將朝向永續經營。