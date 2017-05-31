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「終」身大事自決 7人簽法律文件

2017-05-31

〔記者黃文瑜／台南報導〕「終」身大事自己決定！衛福部委託台南奇美醫學中心開設預立醫療照護諮商門診，協助民眾事先自主決定臨終如何治療，且簽下具法律效力的臨終文件，減少患者臨終痛苦得到尊嚴，五月開設至今，已有七人簽署完成，卅幾歲未生病的年輕人與八十歲慢性病患者都前來諮詢。

台南奇美醫院開諮商門診

奇美醫學中心表示，現在有越來越多民眾簽署「不施行心肺復甦術（DNR）意願書」，但這項內容僅止於在疾病瀕死的階段，能免於插管、胸外按壓電擊等無效急救的折磨。當患者罹患重大疾病時，本身能否拒絕生活品質日益低落、卻必須維持生命治療的過程，在病人自主權利法通過前，法律上並沒有任何對病人個人意願的明確保障。

奇美醫學中心家庭醫學科暨緩和醫療中心主治醫師謝宛婷指出，目前僅開設一個門診，並採預約制，欲諮商者需由二等親陪同，三方經過討論，讓個人表達假設自己處在疾病末期、不可逆的昏迷、永久植物人、極重度失智以及其他政府公告之重症的狀況下，對於「維持生命治療」和「人工營養與流體餵養」的意願。

80歲阿嬤也來問

「每個人最後的結論都不同」，謝宛婷表示，有的人希望在那五個狀況下都不要維持生命，但有些人希望自己在不同狀態下，有不同的處理方式。有年輕人覺得這件事很重要，本身沒有疾病，也先來門診，最後立下一份具有法律保障效力的文件，讓患者能依個人意願，決定如何走完人生的最後一段旅程。也有患有類風濕性關節炎的八十歲阿嬤，廿年前丈夫過世，讓她意識到應先規劃老後生活，才不至於在昏迷時或疾病末期，讓家人擔心、難以決定她接受哪種治療。

奇美醫學中心表示，待民國一○八年「病人自主權利法」正式實施後，患者的意願可直接註記在健保卡上，現在前來諮商病患所簽下的預立醫療決定，未來也可直接由醫院協助註記，不需重複諮商。

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  • 衛福部在台南奇美醫學中心開設預立醫療照護諮商門診，協助民眾事先自主決定臨終如何治療，且簽下具法律效力的文件。（奇美醫學中心提供）

    衛福部在台南奇美醫學中心開設預立醫療照護諮商門診，協助民眾事先自主決定臨終如何治療，且簽下具法律效力的文件。（奇美醫學中心提供）

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標題：「終」身大事自決 7人簽法律文件


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