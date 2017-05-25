交大傳裁半數兼任老師 學生批教部打壓工作權

2017-05-25

〔記者林曉雲、洪美秀／綜合報導〕勞動部去年原本將大專校院無本職兼任教師納入適用勞基法，教育部今年卻大翻盤、另訂辦法規範而排除適用勞基法。反教育商品化聯盟、台大工會等學生團體昨天在立法院外陳情抗議，除了淡江大學等私校擬大量裁掉兼任教師，連交大也傳出要裁掉一半的通識兼任教師，教育部一再打壓兼任教師工作權，損害學生受教權。

全國大專兼任教師近二萬五千人，幾乎成為大專校院的教學主力，卻也是法律孤兒。

校方︰課程改革 無確切數字

反教育商品化聯盟成員、淡大學生謝毅弘指出，學生團體統計目前有半數大專兼任教師占全校教師總數超過五十％以上，七十六％大專校院有超過四十％教師是兼任教師，希望未來能將兼任教師納入勞基法保障。

交大敵霸閣社也要求交大校長出面說明是否裁掉一半的通識兼任教師，並暫緩解聘決議。交大校方回應，近年學校正進行全校課程改革，因應新增課程陸續增聘專兼任教師，目前沒有確切數字。

交大學生團體要求校長應出面向全校師生說明課程架構變更的緣由，課程結構的變更也應邀集兼任老師與學生參與討論。

教育部高教司長李彥儀表示，教育部已修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師權益。部長潘文忠數度強調，若有學校以成本為優先考量而不願續聘兼任教師，教育部可依照私校法規定扣減學校補助款和招生名額。