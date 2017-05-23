副機師爆料 虎航機師執勤睡覺

2017-05-23

〔記者楊媛婷、蕭玗欣、林彥彤、姚介修／綜合報導〕台灣虎航遭爆機師疑似在飛行途中打盹、睡覺，一名副機師蒐證長達年餘後，拍攝八名正機師在航班途中打瞌睡的照片並對外爆料；台灣虎航昨日致歉並指出，該名副機師拍攝動機不明、已遭停職處分，照片中三名疑似飛行執勤中睡覺的正機師，則從嚴處分，昨天已被處以兩個申誡、並須接受疲勞管理檢測等行政處分，但仍可執勤飛行。

台虎致歉 已懲處3機師1主管

交通部長賀陳旦要求民航局調查台虎有無管理疏失，強調就算有自動駕駛，正駕駛也絕不能在執勤時睡覺，副駕駛在駕駛艙拍照也不合法，要求台虎都必須妥善處理。

立委鄭寶清昨公布多張台虎機師瞌睡照片，表示機師們皆倒頭大睡，且資料來源是副機師蒐集一年多才爆料的，認為台虎內部管理明顯出了問題，懷疑是否機師間恐怖惡鬥，或是待遇不公，導致團隊不和諧。

台虎初步調查指出，照片有八位機師狀似打盹或打瞌睡，其中三人早已離職，五人仍在職，其中有三名疑似是在飛行勤務時打瞌睡，即使三人都因時隔一年不記得當時情況，但採從嚴認定，仍將三人都記兩申誡，機師的主管也連帶遭記一申誡。

台虎有內部員工踢爆，機師們其實早於上週五就遭懲處，但台虎堅稱是在昨天才完成正機師的所有行政處分與內部調查，並表示機師在完成調查及處分後，目前已恢復派遣飛航任務。

爆料的副機師 已停職接受調查

外界質疑是否機師不足導致疲勞駕駛，台虎強調，現有飛行員九十二名，平均每員每月飛時七十至八十小時，所有飛行員班表都符合民航法規（每月上限一二○小時）與國際認定的疲勞管理檢測，並無超時飛行、疲勞駕駛情況，人力與航班調度也沒問題。至於爆料的副機師，不該未經同意就擅自傳播台虎飛行員照片，已停職接受調查，調查內容無法透露。

民航局表示，將全面調查台虎飛機維護、組員有否違規、管理有無疏失，絕不冤枉也不會放縱，釐清事實後，不排除開罰六十萬至三百萬元。

民航局也說，依座艙資源管理規則，正副駕駛應互相提醒避免瞌睡，但該副機師未盡提醒責任，有影響飛航安全疑慮，且蒐證長達年餘，卻未循內部管道提出任何報告，副機師行為也不當。

日前有部分機師酒測未過，如今又傳出機師打瞌睡，民航局表示，預計於一週內向國籍航空公司發布民航通告，呼籲建立內部通報機制，鼓勵員工勇於通報駕駛人員可能酒駕、疲勞服務、吸毒等，希望督促業者改善管理、提升飛安。