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故宮展櫃離奇彈開 找不到原因

2017-05-23

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮三○五展廳三面銅鏡展櫃玻璃罩無故鬆脫，昨天成為立院預算解凍議題焦點，朝野立委要求故宮在兩週內提出詳細的調查報告及未來改善方案。故宮下午請來當年承包展櫃的廠商檢視，看不出鎖具與展櫃有何異常，將由日本製造商親自來台解謎。

承包商檢查鎖、櫃都沒問題

故宮昨天在立法委員的要求下，公布三○五展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，由安管室楊秀娟主任說明整個展櫃鬆脫與處理過程。楊秀娟表示，十點十六分時，展櫃尚未有異狀，幾秒鐘之後，展櫃玻璃門鬆脫。第一時間只開了一個小縫，中控室隨即收到展場異常顯示，但透過監視器畫面無法馬上判斷是哪個展櫃出問題，幸好現場參觀者馬上通知在場的安全人員，因此能及時處理。

找日本製造商來台解謎

楊秀娟說，工作人員約十點廿分抵現場，立即循安管標準流程拉起封鎖線，由駐警及管理員在現場執行戒護，安管人員通知策展人到場檢查展櫃鎖，同時通報主秘及院長。經檢查展品無異狀，十一點廿四分展櫃上鎖後，十一點卅五分撤離紅龍，重新開放民眾參觀。

民眾譏諷可找靈媒尋真相

由於經過精密設計的展櫃鎖自動彈開實在太異常，九年前承包該展櫃的廠商祐明公司總經理游振中，昨天下午前往故宮了解。他仔細檢視後表示，雖然已過保固期，但展櫃沒有問題，鎖的掛勾也沒發現問題，實在無法判斷展櫃為何會自動彈開，因此，近期內將會同日本製造商再前往檢視。

展櫃更新列入重大計畫

為確保所有展廳及展櫃安全，故宮已於事發當天針對所有展櫃進行「吸盤」測試。故宮表示，透過吸盤的吸力，可提前預知展櫃老化或鎖具是否牢靠。在此重重嚴密監控與維護下，還會發生展櫃玻璃罩鬆脫，實在太玄，有人戲稱找鎖匠不如找靈媒索菲亞尋真相。

故宮院長林正儀表示，故宮已決定將展櫃的更新列為中長期的重大計畫中，實質提升展場設備與控管品質。

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  • 故宮昨公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，遊客發現後立即通知現場安全人員到場處理。（記者凌美雪翻攝）

    故宮昨公布305展廳展櫃異常跳開的監視錄影畫面，遊客發現後立即通知現場安全人員到場處理。（記者凌美雪翻攝）

  • 9年前承包展櫃製作的廠商祐明公司總經理游振中（左）表示，目前看起來鎖與展櫃的維護都很好，無法判斷為何會鬆脫，近期將會同日本的製造商再來檢視一次。（記者凌美雪攝）

    9年前承包展櫃製作的廠商祐明公司總經理游振中（左）表示，目前看起來鎖與展櫃的維護都很好，無法判斷為何會鬆脫，近期將會同日本的製造商再來檢視一次。（記者凌美雪攝）

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