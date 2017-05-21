會考國文、作文首見圖表題 好鮮
2017-05-21
考驗考生「文轉圖」能力
〔記者林曉雲、蔡亞樺、蘇孟娟、洪定宏／綜合報導〕國中教育會考首日，寫作測驗題目「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」，首度創新地以圖表題的方式呈現，考生反映題型出乎預料，雖不難寫，但要得高分不易。教育部國教輔導團老師評析，考生如以批判角度寫出不合時宜的傳統習俗，再提出獨特的見解，就能拿高分。
會考首日考社會、數學、國文及寫作測驗，均以圖表題當道。以國文科為例，在四十八題中，出了三題圖表題，第廿二題考出「文轉圖」的長條圖，連輔導團教師都驚嘆。中市大業國中老師賴宜芳說明，題幹是文字敘述老師在黑板上寫道：「天下沒有一個人從不羨慕別人，只有少數人從沒被別人羨慕過…。」選出最符合題目文意的圖表，例如「沒有一個…不」代表「百分之百」。
國文科改寫學者洪蘭的科普閱讀《理應外合．獵人與農夫》、導演魏德聖的《賽德克．巴萊》、台大前校長傅斯年的《文人的職業》及作家龍應台的《共老》等文章，取材多元。北市介壽國中老師陳靜儀表示，考生的閱讀力是關鍵。台中居仁國中陳姓考生說，比較像考國文造詣。政大附中國中部考生周沐謙說，有一題考科普「藍月」，滿有新意的。
寫作只談宗教恐離題
寫作測驗的部分考出圖表題幹，將傳統習俗分為四類：歲時、祭祀、生育婚喪及其他，各有舉例。但潑水節、萬聖節、耶誕節是否為傳統習俗？考生書寫宗教是否算離題？引發討論。
桃園市慈文國中老師吳韻宇表示，重點在對於傳統習俗的看法，關鍵是言之有物，宗教是否屬於傳統習俗則保留。
台中居仁國中學生盧冠宇以過年圍爐發揮，強調現代拜科技發達所賜，過節氣氛愈來愈淡。北市建成國中學生吳臻昀也選擇談圍爐，但她覺得不容易拿到高分。
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