會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試

2017-05-20

〔記者林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕國中教育會考今天登場，全國廿四萬多名國三生應考，台北市一名患有選擇性緘默症考生已確定錄取建中，他陳情指出，無法在陌生的考場考試，恐將科科零分，甚至有可能在考試中休克。台北市教育局昨天緊急協助更換考場，同意該「怕生」的考生在原國中母校的穿堂考試，成為會考罕例。

選擇性緘默症患者 已確定上建中

選擇性緘默症患者正在籌組協會，協會執行秘書黃晶晶昨表示，台北市有一名國三考生，經過特殊生鑑定已確定錄取建中，他不想缺席會考，原本被安排在松山高中特殊考場，因為患有焦慮性精神疾病「選擇性緘默症」，無法在陌生的環境中考試。

硬著頭皮會考 又怕在考試中休克

考生父母向北市教育局陳情，希望能在國中母校考試。教育局接到家長陳情後已給予協助，把考生的特殊考場從松山高中，改成他已確定錄取的建中應考，建中也提供單獨的一間試場，該考生近日已到建中練習考試，可惜狀況似乎不佳。

黃晶晶表示，患有選擇性緘默症的人，一百四十人約有一人、占比約千分之七，在陌生的環境中會極度焦慮，嚴重時甚至可能休克，但在熟悉的環境中就如同正常人，一般民眾對此病症多不了解。

這名考生平常在校模擬考的成績很好，也希望能有會考成績，但練習一個月之後，仍然無法克服對陌生環境的焦慮，在建中考場恐無法待滿卅分鐘而被記缺考，恐將科科零分。

若缺考 上高中後將優先補救教學

北市教育局科長鍾德馨表示，以同理心的立場，幾經協調後，已讓該考生可以在原本就讀的國中考試，因家長希望能在穿堂應考，校方也排除周遭聲音干擾，安排好場地。該案確實比較特別，未來不會是通案，仍依現有機制進行考場安排。

教育部闈外辦公室主任、左營高中校長陳良傑表示，依教育部規定，會考成績是學力檢定，如果會考缺考，進入高中之後，將優先補救教學。