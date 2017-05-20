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導師不當體罰 小六生遭打屁屁、燙手臂

2017-05-20

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港區一所小學六年級許姓導師，被指控以熱茶壺燙傷陳姓學生右手臂造成紅腫脫皮，隔一週竟再以棍子體罰陳生，造成陳生臀部瘀青，陳生父母不滿︰「這已不是不當體罰，而是虐童。」校方調查許師管教學生行為不當屬實，前天公布記他申誡二次，陳生家長要求學校調走不適任許師。

校方已記申誡二次

許師因情緒低落，前天和昨天請假二天，有幾位家長昨天找校長，肯定許師教學認真，但不支持體罰，學校既已做出懲處，希望許師銷假回來上課，還給學生平靜的教育環境。

家長要求調走許師

陳父說，兒子前前後後被老師打了一年，和老師溝通都無效，部分家長竟認為受害學生家長「小題大作」，讓人心痛，「將心比心」，如果事件發生在其他小朋友身上，其他家長怎麼想？

陳母氣憤地說，五月二日因兒子午休睡過頭，許姓導師用裝有熱茶的茶壺，觸碰幾位學生的手臂「叫醒」學生，結果兒子的右手臂紅腫脫皮、起水泡，造成二度燙傷，叫起床有必要用這種方式？

五月二日晚上，陳生父母發現兒子右手臂燙傷，立刻打電話找許師，陳母說，許師在電話中表示是無心之舉，也表示道歉。隔天許師在陳生家庭聯絡簿上，也寫下老師對全班學生說明老師處理不妥，再次對陳生和其父母表示抱歉。

沒想到，陳生在五月九日晚上洗澡時，又被陳母發現臀部瘀青嚴重，陳生說，被許師拿棍子打三下，原因是寫作文未過半、罰寫姓名一百次、學生交換改作業未完成。

陳母心酸落淚指出，許師不當體罰兒子有「針對性」，看到兒子被燙傷和打傷，十分自責，當初因認為學校辦學好，才將一對子女轉到該校就讀，現在兒子被老師體罰，身心靈受傷。

卅八歲的許師有十五年教學經驗，風評不錯。校長說，學校調查許師行為屬實，五月二日中午，許師的確用熱茶壺觸燙包括陳生在內五位學生，也承認拿掃把的木柄體罰陳生，已依教師成績考核辦法，決議將許師記申誡二次。

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  • 陳生被許姓導師痛打臀部瘀血。（家長提供）

    陳生被許姓導師痛打臀部瘀血。（家長提供）

  • 陳生右手臂被茶壺燙傷。（家長提供）

    陳生右手臂被茶壺燙傷。（家長提供）

  • 許師用來體罰學生的棍子和茶壺。（記者楊金城攝）

    許師用來體罰學生的棍子和茶壺。（記者楊金城攝）

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