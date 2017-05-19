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師法日本仙貝 好滋味賣了46年

2017-05-19

「蝦味先」是台灣知名零食，46年來歷久不衰，高齡88歲的創辦人洪宗喜，擁有淡江英文系學歷，年輕時在高雄鼓山碼頭邊經營冷凍製冰廠，後來切入遠洋漁業貿易，透過日本三菱貿易公司外銷到歐美等國。

洪宗喜能講流利英語，早年走闖世界各國拓展客源，他看到日本業者把農漁原料製成仙貝等零食，可以增加商品邊際效益，於是買進日本當時最新的機器，成立裕榮食品公司，投入台灣蝦味先研發。

「蝦味先」在民國60年推出後，搭配廣告，一炮而紅，當時看電視配啤酒加蝦味先，簡直是台灣人最高級的享受。該公司後來陸續又推出「燒番賣」、「巴比Ｑ」等零食，但銷售量都遠不及蝦味先。

洪宗喜近年深居簡出，他10年前接受雜誌專訪時，曾強調「堅持引進國外最新包裝技術，讓產品完全隔光、防潮、抗氧化，品質保持一定水準，幾十年來從未發生消費糾紛。」沒想到這次卻栽了大觔斗。（記者葛祐豪、洪臣宏）

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2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
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