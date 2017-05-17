| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

張藥房原地重建 明年6月入住

2017-05-17

〔記者鄭鴻達、鍾麗華、許展溢／綜合報導〕總統蔡英文與行政院長林全都曾承諾要把大埔張藥房「蓋回來」。內政部長葉俊榮昨天表示，已與地主黃福記、朱樹等達成換、購地協議，並簽訂和解書草本，張藥房部分將原地歸還、重建，約二百萬元的重建與賠償費用，則由苗栗縣政府及內政部共同承擔，估計最快明年六月可完工入住。

苗栗縣政府在前縣長劉政鴻主政期間，於二○○九年辦理新竹科學園區竹南基地開發案（又稱大埔開發案），發生強拆張藥房等衝突，張藥房主人張森文不久後意外身亡，引發各方關注及抨擊，後續的爭議處理也讓接任的縣長徐耀昌相當頭疼。

內政部長葉俊榮、營建署長許文龍、大埔案當事人朱樹家人、黃福記家人、張森文遺孀彭秀春、民進黨立委林淑芬、政大教授徐世榮、民間團體代表林子凌等人，昨於內政部會議室就土地歸還、重建程序達成協議，並簽訂和解書草本。葉俊榮表示，這代表著經歷諸多困難後，終將土地及人的尊嚴找回來。

黃福記、朱樹達成換、購地協議

葉俊榮說明，恢復土地正義，該走法律程序的還是要走。當事人將撤回對縣府的訴訟，經內政部、苗縣府二級二審後，盡快歸還土地並著手原地重建；苗栗縣法定程序需時三、四個月，內政部約一、兩個月。在都市計畫道路用地變更回私有地後，黃福記、朱樹家會以土地調整方式處理，張藥房以原地重建為原則，估計可蓋到三層樓高。

對於大埔張藥房趕在五二○總統就職週年前宣布「蓋回來」，做為執政週年實踐公平正義的政績，總統府表示欣慰。

張藥房屋主張森文遺孀彭秀春昨晚受訪說，過去資料送到內政部都委會，總被以各種理由退回，「期待這麼久了，心裡始終煎熬、難受，只要屋子沒蓋好出現在眼前，心中的憂慮仍放不下」。黃福記家人也指，已被騙了很多次，真正完成前，還是會懷疑。

苗栗縣府秘書長陳斌山表示，在苗縣府能力範圍內的，都一定配合，比如辦理都市計畫變更，將道路用地變更為住宅用地等，「該負責的都會負責」，重建費用則還要與內政部商討。

廣告
  • 苗栗縣竹南大埔案定案，確定將與屋主和解並原地重建。（記者許展溢攝）

    苗栗縣竹南大埔案定案，確定將與屋主和解並原地重建。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張藥房
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：張藥房原地重建 明年6月入住


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.