張藥房原地重建 明年6月入住

2017-05-17

〔記者鄭鴻達、鍾麗華、許展溢／綜合報導〕總統蔡英文與行政院長林全都曾承諾要把大埔張藥房「蓋回來」。內政部長葉俊榮昨天表示，已與地主黃福記、朱樹等達成換、購地協議，並簽訂和解書草本，張藥房部分將原地歸還、重建，約二百萬元的重建與賠償費用，則由苗栗縣政府及內政部共同承擔，估計最快明年六月可完工入住。

苗栗縣政府在前縣長劉政鴻主政期間，於二○○九年辦理新竹科學園區竹南基地開發案（又稱大埔開發案），發生強拆張藥房等衝突，張藥房主人張森文不久後意外身亡，引發各方關注及抨擊，後續的爭議處理也讓接任的縣長徐耀昌相當頭疼。

內政部長葉俊榮、營建署長許文龍、大埔案當事人朱樹家人、黃福記家人、張森文遺孀彭秀春、民進黨立委林淑芬、政大教授徐世榮、民間團體代表林子凌等人，昨於內政部會議室就土地歸還、重建程序達成協議，並簽訂和解書草本。葉俊榮表示，這代表著經歷諸多困難後，終將土地及人的尊嚴找回來。

黃福記、朱樹達成換、購地協議

葉俊榮說明，恢復土地正義，該走法律程序的還是要走。當事人將撤回對縣府的訴訟，經內政部、苗縣府二級二審後，盡快歸還土地並著手原地重建；苗栗縣法定程序需時三、四個月，內政部約一、兩個月。在都市計畫道路用地變更回私有地後，黃福記、朱樹家會以土地調整方式處理，張藥房以原地重建為原則，估計可蓋到三層樓高。

對於大埔張藥房趕在五二○總統就職週年前宣布「蓋回來」，做為執政週年實踐公平正義的政績，總統府表示欣慰。

張藥房屋主張森文遺孀彭秀春昨晚受訪說，過去資料送到內政部都委會，總被以各種理由退回，「期待這麼久了，心裡始終煎熬、難受，只要屋子沒蓋好出現在眼前，心中的憂慮仍放不下」。黃福記家人也指，已被騙了很多次，真正完成前，還是會懷疑。

苗栗縣府秘書長陳斌山表示，在苗縣府能力範圍內的，都一定配合，比如辦理都市計畫變更，將道路用地變更為住宅用地等，「該負責的都會負責」，重建費用則還要與內政部商討。