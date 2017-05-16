日治遺跡遭破壞 損及公物恐涉刑法
非文資身分遺跡 文史學者促納管
〔記者張凱翔／台北報導〕仇日情結再現？繼八田與一雕像遭統派人士斷頭後，北投文史學者發現，多處日治時期留下的遺跡都遭不明人士破壞，包括三年前爆紅的「台灣幸福石」、弘法大師碑與芝山岩的「故教育者紀念碑」等，都被以鈍器鑿擊或噴漆塗鴉。但因上述文物皆無文資身分，北市文化局表示無法可罰；文史學者痛批，文化局應主動出擊納管文資，民間已緊急蒐集相關資料準備提出文資申請案，盼能保護尚未被破壞的文資遺跡。
文史學者於二○一四年在北投丹鳳山發現刻有「台灣啊，要永遠幸福」（「台湾よ、永に幸なれ」）的「台灣幸福石」，上週有登山客發現，台灣幸福石和數年前平整的樣貌差異甚大，疑似被人用鈍器鑿擊，同樣位於丹鳳山的弘法大師碑字體也被磨白，懷疑有人刻意破壞。
另，位於士林區芝山岩的「故教育者紀念碑」也遭人噴上紅漆打叉。一八九六年發生「芝山岩事件」，抗日民眾殺死六名日本教師後，日本總督府先設置「學務官僚遭難碑」，後來又立「故教育者紀念碑」，紀念在台任教的日本教師。
文史學者蕭文杰表示，北投在地人約十多年前有提報弘法大師碑和台灣幸福石為文資，但最後不了了之，在發現破壞行為後已緊急起草提報文件，籲文化局應主動出擊；蕭還說，弘法大師碑是真言宗的分靈，日本高野山本尊已是聯合國世界遺產，盼台灣文資也獲同樣重視。當年提報文資的前林泉里長張聿文表示，在馬英九市府時期有提過一次文資申請，當時文資委員認為這些石碑沒有文資價值，想不到日後會遭人破壞。
公園處管轄 破壞故教育者紀念碑可罰
文化局表示，上述遭破壞的石碑目前都沒有文資身分，因此破壞者就算被逮也無法可罰，會進行文資會勘，確認文資價值後再決定是否要給予文資身分列管保護。不過，芝山岩「故教育者紀念碑」屬北市公園處管轄，公園處表示，破壞公物行為已違反刑法，可處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，呼籲別為了表達政治主張就破壞公物、浪費社會資源。
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