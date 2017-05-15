政院防駭 下令各部會更新電腦
銀行醫院 有狀況應速通報
〔記者羅添斌、翁聿煌、林惠琴、林筑涵／綜合報導〕勒索病毒「想哭（WannaCry）」肆虐全球，三峽區恩主公醫院昨也中毒被勒索三百美元，醫院院長吳志雄說，中央電腦並未中毒，病患治療及診察不受影響，僅三台加護病房的行動護理車用電腦受影響，已緊急重灌作業程式，希望不會影響今天的掛號及門診。
針對勒索病毒，行政院資通安全處昨表示，已請各部會資訊主管在上班前，先檢查機關內電腦更新至最新狀態；將勒索病毒連結的主機網址，直接在ＧＳＮ（政府網際服務網，Government Service Network）中阻擋。
恩主公醫院3台電腦中毒
資安處並請金管會與金融機構、通傳會和電信業者、衛福部和醫療院所保持密切聯繫，若有狀況，應立即因應並通報行政院，行政院會適時支援。
三峽區恩主公醫院院長吳志雄說，昨晨發現遭勒索病毒攻擊，三台行動護理車用電腦資料被鎖碼，螢幕出現勒索信，須在三天內付三百美元（台幣約九千元）比特幣贖金，檔案才會被解鎖。院方拒付贖款，決定重灌程式，並緊急清查院內各電腦，確認存放醫療及病患病歷等重要資料的中央電腦與伺服器未被入侵，將會加強維護，確保今日運作正常。
一名新光醫院醫師也表示，五月十一日登入電腦時，出現另一個新帳號，隔天在修改論文時，程式不斷跳出有另一使用者也在使用檔案訊息，嘗試關機再開機後，電腦檔案統統被加密無法開啟，還跳出要求支付比特幣的畫面。回想過去幾個月，並未開啟陌生超連結或下載新程式，電腦主要用於蒐集論文資料，頂多是有用到中國的瀏覽器，擔心這可能是遭感染原因。
台電發電、運轉正常
台電供電系統部分屬Linux，部分則是微軟，台電已成立緊急應變中心，資訊部門昨向各處室發布「緊急資安事件」，並四處張貼ＳＯＰ防範流程，且經盤點後電力系統沒有問題，發電、運轉皆正常。
知名實況主黑羽則公開表示，自己有幾百部影片被加密勒索，他呼籲大家要記得更新電腦，並強調只要「創作魂還在」，就可以繼續拍片創作，不會讓駭客如願拿到贖金。
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