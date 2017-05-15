廚餘變綠金 環署18億蓋3座生質能廠
2017-05-15
〔記者楊綿傑、黃以敬／台北報導〕每年兩百多萬噸廚餘形成環境污染及棘手垃圾問題，廚餘回收再利用更出現不增反減現象，去年回收近五十八萬噸、幾乎退回十年前數量；環保署長李應元宣示，除將從源頭減少廚餘，後端將把十二萬噸廚餘轉為堆肥用於有機農作，並將編十八億設置三座生質能廠，讓廚餘發酵產生沼氣來發電，預計二○二二年起每年可多處理十八萬噸廚餘、發電三二九二萬度，要讓廚餘變「綠金」、「綠電」，創造循環經濟範例。
每年至少12萬噸可當有機肥料
廚餘通常可回收用於農作堆肥、養豬等，最高峰二○一二年時回收達八十三萬噸，隨後卻逐年下降，去年只回收近五十八萬噸，等於一六○多萬噸都被當垃圾焚化處理，不環保也造成焚化爐負擔。
李應元指出，廚餘應可發揮更大的再利用效益，每年至少應有十二萬噸廚餘可快速發酵成有機肥料，早先堆肥用翻堆方式，臭氣四溢且成效慢，快速發酵則是先脫水，放入快速發酵反應槽，可減一半製肥時間，雙北、新竹縣都已如此處理，宜蘭、台南等縣市也在規劃，可擴大讓廚餘再回收創造農業產值。
此外，環保署也規劃六年內編列十八億，北中南設置三座生質能廠，將以厭氧發酵方式，讓廚餘發酵後產生沼氣來發電。環境督察總隊總隊長吳盛忠估算，如此一年將可發電三二九二萬度，售電收入可增一億三千萬元，一年減少排碳量達一萬七四○○噸，每年還可空出焚化垃圾處理量卅萬噸。
李應元強調，目前全國廿四座焚化爐一年可處理六五○萬噸垃圾，要處理每年全國家庭垃圾四百廿萬噸應是綽綽有餘，部分縣市傳出垃圾堆積狀況多是因焚化爐歲修，調度時間差；因此環署除要推廣「隨袋徵收」促使垃圾減量，廚餘也要減量、回收發電，垃圾處理可達循環經濟模式，新建焚化爐的必要性更可大減。
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