低收戶工人猝死 留8子女 一家待援

2017-05-13

遺孀泣訴不怕苦「只盼帶孩子們渡難關」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕母親節前夕，屏東獅子鄉鄉代柳宏忠接到一通令人鼻酸的求助電話，一名原籍獅子鄉，舉家前往新竹工作的四十九歲工人劉佳坪，九日因突來的主動脈瘤破裂猝逝，留下八個大學至五歲不等的孩子，靠著妻子陳素英獨力照料，幾乎連丈夫後事都無法處理，她啜泣強調不怕辛苦，「只盼帶孩子們渡過人生難關」。

聽到純真孩子在父親靈前對她說：「母親節快樂！」求助無門的阿英止不住潰堤淚水，只能求助丈夫故鄉好友柳宏忠，希望能幫一家孤兒寡母找出路，因為家中除了就讀大學的長女靠半工半讀維生，次女因癌症化療中，三女保送大學，還有五名無法自立的國中小及幼稚園孩子。

「現在很少有家庭能撫養得起八個孩子！」獅子鄉鄉代柳宏忠說，劉佳坪過去在獅子鄉修理摩托車維生，為人熱心善良，常修了車卻沒拿到錢，十坪老家幾乎是最小的屋舍，因生活困頓只好舉家北上謀生，為了讓孩子們生活無虞，劉佳坪在新竹靠著清潔火車廂及從事板模工作維生，有長期慢性病也忍耐未就醫。

劉家雖為低收入戶，但孩子們在母親阿英陪伴照顧下，勤奮好學都有不錯的成績，長女及次女都考取大學，三女也剛保送台灣體育大學，辛苦的阿英因長期操勞，四十五歲的年紀就有嚴重的退化性關節炎及骨刺，只能靠吃藥控制疼痛。

談到三個女兒，阿英驕傲地說，家裡雖然經濟不好，但孩子們都懂得體恤，找尋打工補貼的機會，八姊弟感情很好，去年爸爸生日還相約合照慶祝，出遊戲水時也沒忘記把十六歲早逝的哥哥合成進去。

孩子貼心 與媽媽一起加油

貼心的次女靜怡也代表八姊弟寫了封信給媽媽，她向媽媽說：「請您放心，不要覺得全世界都崩塌了，您還有我們，我們都會好好加油，不會讓您一個人承擔生活壓力及辛苦，我愛您，母親節快樂！」

柳宏忠表示，劉家母女九口在外地舉目無親，只有政府的低收喪葬費，連一家之主的後事都苦惱，母親節前夕收到這名媽媽的請託，只能到處募集善款幫忙，希望外界伸出援手，讓阿英媽媽放心引領孩子長大成人，陳素英的連絡電話：0906-011017。