「祥龍18掌」醫護合照慶護師節

2017-05-12

5月12日是護師節，亞洲大學附屬醫院外科部長林志隆，邀請院內18組外科醫師和護理師合照，自掏腰包設計「祥龍18掌」作為護師節特製桌曆，象徵「降服病魔，守護患者」。

林志隆醫師表示，開刀房護理師每天待在冰冷的環境中工作，箇中辛苦外人難以體會，希望以這個小禮物幫他們慶祝。為了拍出特別照片，醫師、護理師都挖空心思，擺出特別的「招式」入鏡，護理人員笑稱：「這輩子終於有機會當名模了！」（圖文：記者陳建志）