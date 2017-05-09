| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

yes123調查 月薪嬌妻盼領42K

2017-05-09

〔記者吳柏緯／台北報導〕日劇月薪嬌妻在台引起熱潮，家庭主婦的家務勞動要怎麼計算薪資？也引起不少人的興趣。根據yes123求職網調查，職業婦女認為，若家人或另一半能給付四一九七六元的月薪，將可以考慮轉當「全職媽媽」。若對比經常性薪資三九五二○元，大約高出六．二％。

yes123昨天公布「職場媽咪甘苦與人生規劃調查」，調查顯示有高達九成二的職業婦女表示「壓力很大」，其中八成坦言曾因為工作無法兼顧家庭而與家人爭吵，兒女教養問題為吵架的主因。

職業婦女每天事業、家庭兩頭燒，職業婦女替自己所扮演的角色打分，職場工作表現平均七十三．三分，母親角色則只給自己五十四．九分。

進一步分析，五成五的受訪者表示，家庭與事業帶來的壓力一樣大，其中二成二已達到無法承受、接近崩潰的程度。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，政府或企業都應打造對女性朋友更為友善的職場環境。也建議家庭成員平時多幫媽媽分憂解勞，就是最好的母親節禮物。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： yes123 月薪嬌妻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：yes123調查 月薪嬌妻盼領42K


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.