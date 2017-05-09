yes123調查 月薪嬌妻盼領42K

2017-05-09

〔記者吳柏緯／台北報導〕日劇月薪嬌妻在台引起熱潮，家庭主婦的家務勞動要怎麼計算薪資？也引起不少人的興趣。根據yes123求職網調查，職業婦女認為，若家人或另一半能給付四一九七六元的月薪，將可以考慮轉當「全職媽媽」。若對比經常性薪資三九五二○元，大約高出六．二％。

yes123昨天公布「職場媽咪甘苦與人生規劃調查」，調查顯示有高達九成二的職業婦女表示「壓力很大」，其中八成坦言曾因為工作無法兼顧家庭而與家人爭吵，兒女教養問題為吵架的主因。

職業婦女每天事業、家庭兩頭燒，職業婦女替自己所扮演的角色打分，職場工作表現平均七十三．三分，母親角色則只給自己五十四．九分。

進一步分析，五成五的受訪者表示，家庭與事業帶來的壓力一樣大，其中二成二已達到無法承受、接近崩潰的程度。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，政府或企業都應打造對女性朋友更為友善的職場環境。也建議家庭成員平時多幫媽媽分憂解勞，就是最好的母親節禮物。