yes123調查 月薪嬌妻盼領42K
2017-05-09
〔記者吳柏緯／台北報導〕日劇月薪嬌妻在台引起熱潮，家庭主婦的家務勞動要怎麼計算薪資？也引起不少人的興趣。根據yes123求職網調查，職業婦女認為，若家人或另一半能給付四一九七六元的月薪，將可以考慮轉當「全職媽媽」。若對比經常性薪資三九五二○元，大約高出六．二％。
yes123昨天公布「職場媽咪甘苦與人生規劃調查」，調查顯示有高達九成二的職業婦女表示「壓力很大」，其中八成坦言曾因為工作無法兼顧家庭而與家人爭吵，兒女教養問題為吵架的主因。
職業婦女每天事業、家庭兩頭燒，職業婦女替自己所扮演的角色打分，職場工作表現平均七十三．三分，母親角色則只給自己五十四．九分。
進一步分析，五成五的受訪者表示，家庭與事業帶來的壓力一樣大，其中二成二已達到無法承受、接近崩潰的程度。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，政府或企業都應打造對女性朋友更為友善的職場環境。也建議家庭成員平時多幫媽媽分憂解勞，就是最好的母親節禮物。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 冬山伯朗大道醬玩
- 陳冠宇本季首度先發戰樂天 今日賽事預告與轉播
- 葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥
- K-pop助選 南韓造勢如派對
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 證券行情表、證券表格
- 屢傳醜聞 澳調查4大銀行
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
- 中職》辜仲諒偷酸富邦悍將 引發球迷熱烈討論
- 生態池沒護欄 溺斃學生家屬盼究責
- 台灣獼猴丟石頭 金峰天空步道封閉
- 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
- 和發產業園區和春基地 銷售率快破5成
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 阿拉斯加外海6.4地震 尚無傷亡通報
- 為3萬殺農婦 跪死者機車認罪
- 曾陶鎔業餘苦練 楊清瓏︰ 他一心嚮往職棒
- 路跑交管 民等1小時跳腳
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 國小新生報到 雲縣24校4人以下
- 馬克宏勝選效應消失 歐股跌多漲少
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 2400車位 清境擬蓋3立體停車場
- NBA》第3節大反攻 巫師轟趴綠衫軍
- 金所炫揭假面 俞承豪是調皮鬼
- 《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊
- 大隻雞慢啼╱不怕出身低 曾陶鎔︰勇敢追夢
- 圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- 竹市明志書院停車場再生 月底啟用
- 家有美媽！大元、林明禎臉上有光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：yes123調查 月薪嬌妻盼領42K
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分