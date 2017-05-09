「一把青」啟發 體育班女孩苦讀圓飛官夢

2017-05-09

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕「我想飛！」嘉義縣竹崎高中學生林佳慧在羽球賽獲獎無數，但白先勇同名小說改編、金鐘獎電視劇「一把青」啟發了她的飛官夢。她埋首苦讀考取全國僅九個女性名額的空軍官校理工組飛行軍費生，師長、同學都給予祝賀及勉勵。

林佳慧的母親以窗簾代工為生、父親無業，即使家境不富裕，仍支持她與雙胞胎弟弟林佳煌從高雄市遠赴嘉縣念體育班，延續打羽球興趣。林佳慧曾參加一○四年第二次全國羽球排名賽，在高中乙組女單排行第十六強，去、今年參加全國中等學校運動會，包辦高中女生組單、雙打賽第一名，已透過運動招生錄取清華、高雄及屏東三所大學的體育科系。

但林佳慧還有個飛官夢。她說，幼年跟家人至屏東空軍基地參觀，看見戴墨鏡的飛行員從駕駛艙出來，認為當飛行員很酷。近年看了「一把青」後，被劇中人物犧牲小我、保衛國家的精神感動，今年參加國防部營隊，更深信從軍可為國家貢獻一己之力。為了考進空官理工組，特別加強英文、生物科目，每晚念書到半夜十二點才就寢。

常有同學詢問林佳慧為何換跑道從軍？她回應：「羽球是興趣，當飛官則是志向。」透過打球及比賽可以強化體能、培養抗壓能力，是飛行員養成過程的助力，自許通過重重考驗，順利成為飛官。

導師李孟亭說，林佳慧與其他學生最大不同是志向明確，就算練球而身體疲憊，也會念完書再休息。竹高校長郭春松表示，林佳慧與已錄取台灣師範大學體育學系的林佳煌，都是學科與術科俱佳，姊弟檔常居班上前三名，很不簡單。