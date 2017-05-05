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癌症時鐘再快12秒 大腸癌9連冠

2017-05-05

〔記者林彥彤／台北報導〕衛福部國民健康署昨天公布二○一四年癌症登記報告，癌症新發人數高達十萬三一七四人，且平均每五分六秒就有一人罹癌，發生速度較前年增快十二秒！十大癌症排名之首九年來都是大腸癌，其次是肺癌，乳癌則竄升到第三名，肝癌第四，罹癌人數皆破萬，其中乳癌更位居癌症發生率之冠。

驚！每5分6秒 就有1人罹癌

國健署署長王英偉表示，從長期趨勢來看，國人整體癌症發生人數雖增加、發生速度也增快，但死亡率卻趨緩，顯示主要受到人口老化、不健康生活型態與癌症篩檢推廣增加所致，但也因為篩檢可及早發現癌症且及早治療，相對可有效降低死亡率。

台大醫院腸胃內科臨床教授邱瀚模表示，近幾年因癌篩推廣，提早找出很多癌症患者，癌症發生與不健康生活型態息息相關。例如大腸癌的常見致癌危險因子有肥胖、不運動、飲食習慣、抽菸以及心血管疾病等，往往會造成身體出現低度發炎，如有運動可消除改善發炎狀況，但若沒有運動，再加上愛吃紅肉、油炸等食物，長時間下來癌變風險就會增加。

乳癌同樣也受體重、油炸食物影響。康聯預防醫學機構張容蓉醫師指出，乳癌除了基因遺傳外，女性若經常熬夜、缺乏運動或是飲食西化，風險也會增加。研究顯示，高油、高糖等飲食習慣會影響內分泌，進而造成肥胖，罹患乳癌風險也較體重正常的女性高。

王英偉建議，預防癌症除了調整生活型態以外，還要定期接受篩檢，並自我意識到篩檢的重要性。早篩出治癒率更好，以大腸癌為例，好發於五十歲以上的成人，但若定期篩檢發現有高達九十五％以上的人是屬於癌前病變及○到二期的早期癌症，若及時接受治療，五年存活率可達七成以上。

鹿港基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師杜思德也說，臨床上看到甲狀腺癌症初期完全沒有症狀，但有定期接受健康檢查的患者發現時通常腫瘤多只有一公分以下，若等到症狀明顯才檢查多已大到四公分，呼籲有家族史或常暴露於多項危險因子的民眾要定期篩檢。

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  • 國健署署長王英偉（左）、癌症防治組組長吳建遠（右）公布2014年癌症登記報告。（記者林彥彤攝）

    國健署署長王英偉（左）、癌症防治組組長吳建遠（右）公布2014年癌症登記報告。（記者林彥彤攝）

  • 2014年10大癌症

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