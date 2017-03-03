女性勞參率 過了30歲急速下降

2017-03-03

〔記者李欣芳／台北報導〕三月八日國際婦女節將至，行政院長林全昨表示，卅歲以上女性勞動參與率急速下降，顯示女性承擔過多不對等及不友善的社會責任，是非常嚴重的社會問題，台灣未來應更進一步將性別平等做得更好，共同營造性別友善的幸福社會。

行政院性平處代理處長吳秀貞表示，卅歲以上女性勞參率急速下降，主要是因女性面臨家庭與工作選擇。未來改善方式包括：第一，希望提供友善工作環境，讓女性不要離開職場。第二，促進二度就業，女性若離開職場，可以再度回來就業。

政院性別平等處昨公布去年性平報告指出，一○五年女性每月平均薪資是男性的八十三．六％，男女薪資差距由九十五年的廿．八％降至十六．四％，差距逐漸縮小。女性勞動參與率方面，廿五歲至廿九歲勞參率最高達九成，與男性差異不大；但女性卅歲後因婚育及照顧家人，面臨選擇家庭或工作處境，勞參率明顯因年齡增加而降低，約較男性少十四％，比例為廿九％。