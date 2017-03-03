雞價恐崩盤 盼比照高麗菜護盤

2017-03-03

禽流感升溫，民眾購買意願大減，雞價昨跌至每斤37元，逼近6年來低點，面臨崩盤，中華民國養雞協會昨提出擴大凍存雞隻，雞農要求比照高麗菜護盤，由農委會收購雞隻凍存，待市場穩定後再釋出。高市前養雞協會理事長唐龍勝表示，今年疫情延燒長達2週，民眾購買力減少超過3成，希望政府宣傳提振市場買氣。

農委會畜牧處家禽科科長李宜謙指出，第一波凍存才剛啟動，業者提出總計110萬隻的要求，農委會也都接受，補助養禽業者價差，目前沒有擴大凍存量的計畫。

行政院長林全昨聽取農委會「禽流感現況、防疫措施與檢討」報告後表示，禽流感不只對養禽業影響，人民健康安全也受威脅，請農委會與衛福部著手研議成立「國家專責流感防控中心」，研議是否比照登革熱成立專責研究機構，針對禽流感進行分析，將禽流感當作常態性防疫作為。（記者陳文嬋、吳欣恬、李欣芳）