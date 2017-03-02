背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
2017-03-02
記者李忠憲／台中報導
背痛可別輕忽！7旬曾姓老翁因「背痛」就醫，同時因小便不順，會診泌尿科，結果發現造成背痛的元凶竟是「前列腺癌」，且癌細胞擴散到脊椎才會疼痛，目前接受放射線治療，病情穩定。
醫師說，背痛成因多，還是要盡早就醫；50歲以上男性最好能做前列腺檢查，預防勝於治療。
70歲的曾姓老翁今年2月因為背部痠痛，到衛福部豐原醫院掛號看神經外科，一直說「龍骨」痠痛，原以為是骨刺或老化。他先找傳統推拿師做復健，沒想到痠痛沒改善，又因小便不順才求診泌尿科。
醫師安排他接受尿速測試及內視鏡檢查後，再安排他做前列腺特殊抗原檢查，報告出爐後發現指數竟高達300ng/ml，比正常指數（4以下），高出70多倍，後確診為前列腺癌合併骨頭轉移，因轉移到脊椎才會出現疼痛。經安排進行放射線等治療，目前病況穩定。
豐原醫院泌尿外科主任李建達表示，前列腺癌患者初期都無症狀，約40%患者在擴散後才被發現。目前罹患前列腺癌原因不明，可能與性激素有關，大多發生在前列腺後葉，多為腺癌，也有報告推論可能和體質、環境、飲食等方面有關，治療方法有前列腺根除手術（包括傳統開刀、腹腔鏡或機器人輔助）、放射線治療、荷爾蒙治療、化學治療、冰凍治療、症狀治療等。
他說，美國泌尿科醫學會跟癌症醫學會都建議50歲以上男性，每年定期接受「前列腺特殊抗原檢查」。目前無法預防前列腺疾病，但番茄（內含茄紅素）、大豆製品（內含異黃酮）、綠茶（內含兒茶素）、十字花科蔬菜和大蒜均利於前列腺的保健，少吃高脂肪含量的食物、少吃紅肉也可以降低疾患產生。
吃得健康、維持適當運動、定期檢查「前列腺特殊抗原」才是養生之道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 539萬戶受薪族 最快明年享減稅
- 高通晶片結合F1賽車
- 大福彩 頭獎連50摃
- 侯怡君猴急求愛 讚莊凱勛好身材
- 民批賣掉市中心精華地 苑裡公所︰籌建設經費
- 怪手拆屋滾落3樓 駕駛跳車撞頭不治
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉
- 農會選舉 下營新化順利選出理監事
- 野花店不賣花 盡情欣賞台灣之美
- 大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用
- 東芝晶片事業 郭台銘表達有意願
- 葉俊榮︰若要婦聯會解散 已有準備
- 《基層農會選舉》三峽2參選人涉買票 27人到案
- 救國團舊址 動工整建為停車場
- 《時尚舵手 再易手》1
- 機車停自家騎樓 「車頭朝外」連吃22張罰單
- 《自由廣場》期待一份合理可行的「四年期國防總檢討」
- 〈實現我的旅遊夢〉沙漠魅惑 艾本哈都城寨─摩洛哥
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班
- 庫克︰蘋果正研發「未來產品」
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 1夜偷光1噸蕉 「銷贓」藏自家果園
- 4區農會選出理監事 過程平和
- 莎莉賽隆太胸 伊朗轉播全抹黑
- 房貸餘額 連10月成長
- 日修法重罰 防技術出售給外企
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military personnel test positive for Category 1 drugs
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 簽賭欠債被捅肛？刺傷屁股啦
- 川普首場國會演說 終於像個總統
- 簽一中承諾書》被犧牲的學術自由 該如何彌補
- 《延後到校時間》苗栗高中、文華國小 率先實施
- 虎科大機器人賽 首獎獎金10萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分