背痛不是骨刺 前列腺癌作怪

2017-03-02

記者李忠憲／台中報導

背痛可別輕忽！7旬曾姓老翁因「背痛」就醫，同時因小便不順，會診泌尿科，結果發現造成背痛的元凶竟是「前列腺癌」，且癌細胞擴散到脊椎才會疼痛，目前接受放射線治療，病情穩定。

醫師說，背痛成因多，還是要盡早就醫；50歲以上男性最好能做前列腺檢查，預防勝於治療。

70歲的曾姓老翁今年2月因為背部痠痛，到衛福部豐原醫院掛號看神經外科，一直說「龍骨」痠痛，原以為是骨刺或老化。他先找傳統推拿師做復健，沒想到痠痛沒改善，又因小便不順才求診泌尿科。

醫師安排他接受尿速測試及內視鏡檢查後，再安排他做前列腺特殊抗原檢查，報告出爐後發現指數竟高達300ng/ml，比正常指數（4以下），高出70多倍，後確診為前列腺癌合併骨頭轉移，因轉移到脊椎才會出現疼痛。經安排進行放射線等治療，目前病況穩定。

豐原醫院泌尿外科主任李建達表示，前列腺癌患者初期都無症狀，約40%患者在擴散後才被發現。目前罹患前列腺癌原因不明，可能與性激素有關，大多發生在前列腺後葉，多為腺癌，也有報告推論可能和體質、環境、飲食等方面有關，治療方法有前列腺根除手術（包括傳統開刀、腹腔鏡或機器人輔助）、放射線治療、荷爾蒙治療、化學治療、冰凍治療、症狀治療等。

他說，美國泌尿科醫學會跟癌症醫學會都建議50歲以上男性，每年定期接受「前列腺特殊抗原檢查」。目前無法預防前列腺疾病，但番茄（內含茄紅素）、大豆製品（內含異黃酮）、綠茶（內含兒茶素）、十字花科蔬菜和大蒜均利於前列腺的保健，少吃高脂肪含量的食物、少吃紅肉也可以降低疾患產生。

吃得健康、維持適當運動、定期檢查「前列腺特殊抗原」才是養生之道。