機捷月台漏水 疏於保養造成

2017-02-27

桃園機場捷運正式通車前夕，傳出月台層潑雨、滴水情形。高鐵局捷運工程處現場勘查後發現，主要是月台層上方屋頂天溝淤泥堵塞、天花板接縫鬆脫、間隙填縫劑老化、月台層側邊及軌道上方鏤空處飄雨等原因所造成，高鐵局捷工處立即責成廠商儘速動員進場修復中。

高鐵局指出，在試營運前，高鐵局已進行機場捷運工程檢查，強化防風雨設施，強調潑雨情形對於行車安全及營運相關設施並無影響。（記者甘芝萁、邱奕統）