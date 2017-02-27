| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

機捷月台漏水 疏於保養造成

2017-02-27

桃園機場捷運正式通車前夕，傳出月台層潑雨、滴水情形。高鐵局捷運工程處現場勘查後發現，主要是月台層上方屋頂天溝淤泥堵塞、天花板接縫鬆脫、間隙填縫劑老化、月台層側邊及軌道上方鏤空處飄雨等原因所造成，高鐵局捷工處立即責成廠商儘速動員進場修復中。

高鐵局指出，在試營運前，高鐵局已進行機場捷運工程檢查，強化防風雨設施，強調潑雨情形對於行車安全及營運相關設施並無影響。（記者甘芝萁、邱奕統）

廣告
  • A8站漏水竟是疏於保養，導致天溝、雨排水落水頭遭汙泥、落葉堵塞。（資料照，記者邱奕統攝）

    A8站漏水竟是疏於保養，導致天溝、雨排水落水頭遭汙泥、落葉堵塞。（資料照，記者邱奕統攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 月台 機捷 潑雨滴水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：機捷月台漏水 疏於保養造成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.