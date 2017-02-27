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陷勞資糾紛 永采烘焙坊貼公告不開了

2017-02-27

〔記者張菁雅、黃旭磊／綜合報導〕台中市永采烘焙坊的勞資糾紛案前天遭台中市政府勞工局重罰一百萬元，並爆出從一○一年至今共有六件勞資糾紛案，遭輿論撻伐。業者廿六日下午突然在大門貼出停止營業公告。

在永采烘焙坊實習的兩名高雄餐旅大學三年級女學生，廿一日出面指控長期超時工作、無故被扣薪，離職還被業者求償五十九萬元。媒體報導後，前員工不斷出面爆料碰到相同情形，勞工局調查後也發現，業者從一○一年至今累計有六件勞資糾紛案，且這次事件違反勞基法五項規定，受害勞工多達四人，前晚宣布重罰業者一百萬元。

受負面消息影響，永采烘焙坊生意一落千丈，昨天下午店內僅有二、三桌客人，等最後一組客人離開，近四時左右，業者貼出告示，寫著：「對於近日內所引發外界批評指教，定將虛心接受，自即日起本店停止營業，謝謝。」

業者接著關起大門、拉上窗簾，還在整片落地窗貼紙板和不透明塑膠袋，以阻止有人朝店內拍照。

高餐旅昨天表示，兩生是在今年一月五日離開實習單位後，與業者私下簽約工作，結果爆出超時情況，校方與廠商已無實質合作關係，但台中市勞工局為此開罰，相關事實將提報校級實習輔導委員會裁議，呼籲學生勿與廠商簽訂任何未經校方審核同意的合約。

高餐旅也表示，將全面檢視校外實習相關作業機制，針對新合作廠商，強化實習訪視與實習生輔導工作。

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  • 永采烘焙坊的落地窗貼滿紙板，阻止民眾向店內拍照。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙坊的落地窗貼滿紙板，阻止民眾向店內拍照。（記者張菁雅攝）

  • 永采烘焙坊貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙坊貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

  • 永采烘焙烘已經停業。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙烘已經停業。（記者張菁雅攝）

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