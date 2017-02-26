捨董座當23年志工 張文亮照耀生命線
2017-02-26
〔記者吳政峰／基隆報導〕他曾是日募千金的電視台董座，因緣際會當了廿三年的生命線志工，夜夜在話筒邊陪伴心靈受傷的求助者。他是張文亮，基隆市生命線協會志工團團長。
現年六十五歲的張文亮出生屏東，十八歲獨自赴基隆找舅舅工作，結識許多黨外人士，他覺得台灣應該要有三台以外的電視台，便奔走募資，成立了「基隆民主台」。之後，各地民主台蓬勃發展，政府開放有線電視，基隆民主台也更名為「大基隆民主有線電視台」。
張文亮形容，當時「每天湧入數十萬元的捐款」，證明人民對多元聲音的渴望，但為維持電視台經營，擔任董事長的他終日應酬募資，染上菸酒。
一九九四年，生命線協會感謝基隆民主台免費刊登廣告，頒發獎狀給張文亮，以前的國小老師也叫他加入生命線，於是他開始投入「隱身志工」行列。
張文亮說，在電話線這端聽到脆弱的聲音，讓他從衝撞體制的大叔，變成耐心聆聽的阿伯，在太太及五個女兒支持下，連續值了十八年大夜班。
一名年輕女性個案曾把張文亮當「遠方的父親」，對方因工作不順且與家人關係疏離而想輕生，張文亮與她聯繫三年期間，不斷開導她，對方最後一通電話打來說：「我要結婚了」，讓張感到欣慰。
張文亮現在不再當「董仔」，生活更充實，不菸不酒。他直說：「不是我救了打生命線的人，是他們救了我的生命！」
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