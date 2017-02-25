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宜蘭櫻桃鴨、雲林鵝爆禽病 饕客注意

2017-02-25

〔記者黃淑莉、詹士弘、江志雄／綜合報導〕雲林昨天有兩場紅羽土雞、一場種鵝場驗出H5高病原禽流感陽性，撲殺一萬八千隻雞、六百八十隻種鵝。宜蘭三星鄉昨晚也傳出鴨場染禽流感疫情，因為所飼養的是正夯的櫻桃鴨，且附近鴨場甚多，也讓業者憂心忡忡。

前年鵝隻染禽未恢復 這次恐又受創

雲林兩年前曾發生鵝隻嚴重禽流感疫情，撲殺數十萬隻鵝，重創縣內養鵝產業，兩年前全縣鵝隻在養量有七十多萬隻，今年只剩十七萬隻，昨傳出縣內首座鵝場染禽流感，防疫單位不敢大意。

雲林動植物防疫所技正鄭安國指出，昨新增三場都是業者主動通報，初驗結果H5陽性，上午撲殺麥寮兩場養雞場共一萬八千隻紅羽土雞，下午撲殺斗南種鵝場的六百八十隻鵝及一千八百多顆蛋。

宜蘭縣三星鄉又傳出有鴨場確診H5禽流感，且場內飼養的是正夯的櫻桃鴨，宜蘭縣動植物防疫所人員昨撲殺場內約五千隻鴨，並展開消毒、淨空作業。

由於三星鄉是櫻桃鴨主要產地，發生H5禽流感的養鴨場，周邊有多家櫻桃鴨禽場，飼主嚴陣以待。疫情是否擴散、櫻桃鴨價格會不會飆漲或斷貨？美食圈風聲鶴唳。有些消費者直言，擔心吃不到高檔的櫻桃鴨料理。

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  • 宜蘭櫻桃鴨染禽流感，工作人員昨漏夜撲殺。 （記者江志雄翻攝）

    宜蘭櫻桃鴨染禽流感，工作人員昨漏夜撲殺。 （記者江志雄翻攝）

  • 雲林感染禽流感的種鵝場，鵝隻外觀看起來無異狀。（記者黃淑莉攝）

    雲林感染禽流感的種鵝場，鵝隻外觀看起來無異狀。（記者黃淑莉攝）

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