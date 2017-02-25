禁令一解禽況就來 花蓮2鴨場染H5N6
國內H5N6確診增為11禽場
〔記者吳欣恬、花孟璟／綜合報導〕農委會昨天凌晨零時解除家禽禁運、中午十二時剛解除禁宰令，下午卻馬上傳出新增兩例花蓮縣鳳林鎮鴨場檢出H5N6新型高病原禽流感，使國內H5N6確診增至十一禽場。此外，雲林昨有兩場紅羽土雞、一場種鵝場檢出H5高病原禽流感陽性，宜蘭三星鄉晚間也傳出鴨場染禽流感。解禁第一天，雞、鴨、鵝全都傳出疫情。
農委會統計，國內屠宰場、棄置死禽和野鳥等非禽場案例九例，撲殺兩萬六八四○隻家禽、銷毀六八五五件屠體，疫情範圍仍維持在六縣市。
紀錄片導演李惠仁昨天上午接受電台專訪，批評農委會禁運禁宰期間，僅被動等待禽場出現死亡案例或業者主動通報，未積極找出病毒來源、調查是否擴散，僅把病毒根源推給候鳥，是「荒腔走板」、「鬧劇一場」。
花蓮縣動物防疫所表示，鳳林鎮兩處鴨場驗出H5N6，分於馬太鞍溪北側、花蓮溪附近，半徑五公里內鴨場將移動管制並採樣送驗。
農委會副主委黃金城指出，花蓮兩鴨場是二月十八日屠宰上市前採樣，廿日送到中區區檢中心，廿一日初篩發現流感病毒陽性，廿三日家衛所通知防檢局檢出H5亞型高病原禽流感，昨天確診為H5N6。
再爆病例 農委會︰預期內非破功
但農委會廿三日下午召開專家會議，傍晚宣布解除禁運禁宰，對花蓮有兩鴨場檢出H5亞型卻隻字未提。防檢局副局長施泰華說，一天會有好幾場檢出H5亞型禽流感案例，完成撲殺才會對外公布，其他的要等完成病毒定性確診後才會公布，五月卅一日前會完成全台鴨場全面性監測。
黃金城說，再爆發H5N6病例並非防疫破功，是預期之內，特別是鴨和野鳥最有可能。他說，現階段不會再考慮實施禁運禁宰，除非傳染到雞隻並進一步擴散，如果點狀出現，就是一直撲殺。
專家︰禁令對防堵疫情有其功效
台灣大學獸醫系名譽教授賴秀穗則說，從二月二日花蓮縣玉里鎮拾獲檢出H5N6首例的雛鴨，至今約三週，禁運禁宰對防堵H5N6散播有其功效。未來除非頻繁傳出不同縣市的H5N6案例，才應再禁。
國家衛生研究院感染症研究組特聘研究員蘇益仁認為，解除禁運禁宰是農委會在很多壓力下的妥協，是取得平衡的作法。他認為，禁運禁宰應要再多幾天比較完整，讓一些殘餘病毒的禽場爆發、再根除，會比較保險，但政策要多方衡量損益，很難論對錯。
蘇益仁表示，動物防疫體系在人力等各方面資源都不足，中央應建立國家禽流感研究防治中心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 厚！裘德洛 足角獨一無二
- 黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入
- 台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
- 台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 經典賽沒他很傷！ 王柏融專注對決侍JAPAN
- 童裝出清 初春挑新裝
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 中職「薪有簽簽結」 人數歷年最多
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 【深藍色心境】不懂女生
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先
- 議員質疑音樂會涉綁標 北市交：不辦了
- 台東新港區漁會選舉 兩強相爭
- 228連假 墾丁、枋寮今起交管
- 容積增被抓包 廣慈環評退回
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 陳沂激吻森竣 肉體不滿足
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 為活化暖身 南投舊議會拆違建
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠
標題：禁令一解禽況就來 花蓮2鴨場染H5N6
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email