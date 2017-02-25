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禁令一解禽況就來 花蓮2鴨場染H5N6

2017-02-25

國內H5N6確診增為11禽場

〔記者吳欣恬、花孟璟／綜合報導〕農委會昨天凌晨零時解除家禽禁運、中午十二時剛解除禁宰令，下午卻馬上傳出新增兩例花蓮縣鳳林鎮鴨場檢出H5N6新型高病原禽流感，使國內H5N6確診增至十一禽場。此外，雲林昨有兩場紅羽土雞、一場種鵝場檢出H5高病原禽流感陽性，宜蘭三星鄉晚間也傳出鴨場染禽流感。解禁第一天，雞、鴨、鵝全都傳出疫情。

農委會統計，國內屠宰場、棄置死禽和野鳥等非禽場案例九例，撲殺兩萬六八四○隻家禽、銷毀六八五五件屠體，疫情範圍仍維持在六縣市。

紀錄片導演李惠仁昨天上午接受電台專訪，批評農委會禁運禁宰期間，僅被動等待禽場出現死亡案例或業者主動通報，未積極找出病毒來源、調查是否擴散，僅把病毒根源推給候鳥，是「荒腔走板」、「鬧劇一場」。

花蓮縣動物防疫所表示，鳳林鎮兩處鴨場驗出H5N6，分於馬太鞍溪北側、花蓮溪附近，半徑五公里內鴨場將移動管制並採樣送驗。

農委會副主委黃金城指出，花蓮兩鴨場是二月十八日屠宰上市前採樣，廿日送到中區區檢中心，廿一日初篩發現流感病毒陽性，廿三日家衛所通知防檢局檢出H5亞型高病原禽流感，昨天確診為H5N6。

再爆病例 農委會︰預期內非破功

但農委會廿三日下午召開專家會議，傍晚宣布解除禁運禁宰，對花蓮有兩鴨場檢出H5亞型卻隻字未提。防檢局副局長施泰華說，一天會有好幾場檢出H5亞型禽流感案例，完成撲殺才會對外公布，其他的要等完成病毒定性確診後才會公布，五月卅一日前會完成全台鴨場全面性監測。

黃金城說，再爆發H5N6病例並非防疫破功，是預期之內，特別是鴨和野鳥最有可能。他說，現階段不會再考慮實施禁運禁宰，除非傳染到雞隻並進一步擴散，如果點狀出現，就是一直撲殺。

專家︰禁令對防堵疫情有其功效

台灣大學獸醫系名譽教授賴秀穗則說，從二月二日花蓮縣玉里鎮拾獲檢出H5N6首例的雛鴨，至今約三週，禁運禁宰對防堵H5N6散播有其功效。未來除非頻繁傳出不同縣市的H5N6案例，才應再禁。

國家衛生研究院感染症研究組特聘研究員蘇益仁認為，解除禁運禁宰是農委會在很多壓力下的妥協，是取得平衡的作法。他認為，禁運禁宰應要再多幾天比較完整，讓一些殘餘病毒的禽場爆發、再根除，會比較保險，但政策要多方衡量損益，很難論對錯。

蘇益仁表示，動物防疫體系在人力等各方面資源都不足，中央應建立國家禽流感研究防治中心。

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  • 花蓮兩肉鴨場感染H5N6禽流感，花蓮縣政府立即動員進行撲殺及場區消毒作業。（花蓮縣政府提供）

    花蓮兩肉鴨場感染H5N6禽流感，花蓮縣政府立即動員進行撲殺及場區消毒作業。（花蓮縣政府提供）

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