冬雨史上第2少 春雨恐也偏少
〔記者鄭瑋奇、李立法／綜合報導〕天氣濕冷，石門水庫昨日累積降雨廿七毫米，總算稍稍解渴，空軍也趕緊配合在北部水庫執行人造雨作業。氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，台灣最近缺水，主因是冬雨偏少；去年十二月至今年二月廿二日，平地有十三個觀測站平均降雨量創下一九四七年設站以來第二少，僅次於一九六三年。展望春雨，也可能是正常偏少。
冬季無寒流 設站以來第2次
此外，呂國臣說，這個冬季的大陸冷高壓強度較弱，華南直到台灣這一帶都偏暖，入冬至今台北市沒出現過低於十度以下的寒流，二月底前預估也不會出現，可能成為設站以來第二次沒有寒流的冬天。
呂國臣表示，台灣未來一季氣溫仍以正常至偏暖為主，今年第一響春雷發生於二月廿日，接近平均發生日期，顯示春季天氣系統已開始影響台灣。根據最新資料，未來一週受大陸冷氣團及華南雲系影響，天氣較濕冷；不過長期預報資料顯示三、四月台灣附近少雨訊號持續，研判今年春雨最可能是正常至偏少雨。
五月起則會受梅雨影響，梅雨鋒面易伴隨豪大雨，氣象局呼籲應及早做好防汛準備，但春季天氣變化快，不確定因素高，只能請各界隨時注意最新預報。
至於今天開始的二二八連續假期，前兩天水氣較多、溫度較低，後兩天冷氣團威力減弱，高低溫逐日回升一至二度，水氣也逐漸減少。
氣象局表示，今、明兩日全台灣都會降雨，北部容易出現較大雨勢，中南部跟花東多為局部性短暫雨；北部低溫約在十一至十二度，沿海空曠地區有機會下探十度，中南部約十二至十五度，高溫北台灣十五至十七度，中南部跟花東廿至廿五度。
連假濕冷 高山有機會降雪
連假後兩天因冷氣團減弱，北部、東北部雨勢稍緩，中南部山區有雨，全台低溫約在十四至十七度，北部高溫不會超過廿度，中南部則可來到廿三至廿五度。另外，三千公尺以上高山這四天都有機會降雪，又以今明兩日機率最高。
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