去年出版新書機構 跌破5000家

2017-02-24

國家圖書館昨公布105年圖書出版趨勢調查，發現年度出版新書僅3萬8807種，創5年來新低點，且有出版新書的機構首度跌破5000家，書種、出版單位都呈現下滑趨勢，顯示出版寒冬依舊，仍未走出低迷困境。

國圖分析，雖出版寒冬，但危機也是轉機，今年台北國際書展創下58萬人次，可見紙本需求仍在，應掌握創新特色與分眾需求，吸引讀者；另國圖分析，去年新書由語言與文學類爭霸，有9490種佔24.45%，但心靈勵志類、寫字書等也有大幅成長趨勢，翻譯圖書則有9716種，大多是日本漫畫，電子新書則有2002種，比前年少145種。（記者吳柏軒）