遊港遇地鐵縱火 張女回台治療

2017-02-24

台灣遊客張欣茹在2月10日香港地鐵縱火事件受傷後，經過多日治療病情好轉，昨日晚間搭機返回台灣治療。

此次香港地鐵縱火案中，有19人受傷，張欣茹是唯一的台灣遊客，台灣駐港機構台北經濟文化辦事處啟動急難救助機制，與港府協商，香港政府同意豁免張欣茹的醫療費用，她於昨晚搭乘華航CI-916班機返台。

張欣茹所搭乘班機抵達前，醫療人員及救護車已先行至機坪待命，相關人員以升降工作車將躺在擔架床上的張欣茹自機艙移至機坪，醫療人員將她推上救護車，她在親友陪同下送往林口長庚醫院治療。（記者姚介修）