中華電信4G斷網 賠38.9萬人100元

2017-02-23

中華電信2月12日下午因4G行動網路和HiNet介接邊際路由器設備卡板故障，導致部分地區4G上網中斷，引發網友抱怨，國家通訊傳播委員會（NCC）昨表示，中華電信已有相關精進措施，並提出回饋用戶國內通信費100元方案。NCC副主委翁柏宗說，此次受影響用戶約有38萬9000人，回饋方案將於3月份帳單扣抵。（記者楊綿傑）