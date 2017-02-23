故宮院長雙語導覽 小學生按讚

2017-02-23

〔記者林曉雲、林宜樟／嘉義報導〕故宮院長林正儀昨化身「導覽員」，為花了7小時車程而來的花蓮縣東里國小29名師生，介紹「日本美術之最～日本東京、九州國立博物館精品展」。

林正儀首次為小學生導覽，非常投入，用華語說得不輪轉時，就徵求同意改用台語說明。有小朋友問：「盛裝男陶俑的背後數字是什麼？」林正儀很仔細看了說：「有可能是博物館的編號。」另一頭有小女生舉手問：「為什麼他的衣服上有蝴蝶結？」林正儀說：「因為那個時候還沒有釦子。」

3年級學生鍾明浩最愛千手觀音，他表示，那麼多隻手很酷；6年級學生宋益東喜歡「太刀」，他說刀很亮很炫。小朋友也讚美故宮院長：「說得很好呀！」師生很驚喜是由院長導覽，教育部主秘陳雪玉也全程聽講。

教育部和故宮合作推動優質美感戶外教育，今年補助全國13縣市、69所偏遠學校約5800餘名師生交通費，前往故宮南院參訪。

東里國小校長陳俊能表示，這次校外教學共3天2夜，所租的遊覽車是一年內的瑞典新車，司機也跟學生一樣在旅館過夜、好好休息。雖然是一早5點多出發，但不會讓司機超時工作，絕對要安全。