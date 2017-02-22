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興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到

2017-02-22

〔記者蘇孟娟、吳柏軒／綜合報導〕國立中興大學與美國堪薩斯州立大學簽訂全台首創的獸醫學士跨國雙聯學位，學生在興大就讀兩年，再到美國讀一年預科教育與四年獸醫專業學院教育，即可獲得兩校的獸醫學位，同時兼具台、美兩國獸醫師執照考照資格，增加學生的國際觀及競爭力。

興大獸醫學院院長周濟眾指出，首屆赴美學生已完成面試，共有四名學生獲錄取，預計八月可赴美求學，學費由學生自付，一年約五萬美元。

中興大學指出，美國堪薩斯州立大學獸醫學院開辦的是學士後獸醫學位，中興大學也是台灣第一所與堪薩斯州立大學簽訂，自大學部直接銜接學士後獸醫雙聯學位的大學，昨由興大校長薛富盛、堪薩斯州立大學獸醫學院院長Tammy Beckham等人完成簽約儀式。

周濟眾表示，美國五十州僅有三十個獸醫學院，且美國獸醫為學士後四年制，一般美國學生至少須讀完大學四年，再加上學士後四年才能取得學位，另因競爭激烈，大學畢業生往往需要工作一至兩年才進入獸醫學院，興大與對方簽訂的雙聯學位，優勢是讓國內學生有機會最快在七年內，比美國學生花更短的時間，拿到美國及台灣的雙獸醫學位。

學生林祐萱、吳萱薇、王禹心及賴勃宇均獲面試通過，四人均是大二生，因從小對動物有興趣選擇讀獸醫，林祐萱說，興大獸醫也要讀五年，能以最短時間取得美國獸醫執照，很有競爭力，也對取得學位相當期待。

香港城市大學來台招優秀體育生

香港城市大學也來台招生，除了祭出十六萬港幣（約六十四萬台幣）高額全額獎學金招收成績優秀學生外，今年更首推「優秀體育人才專項獎學金」，每年提供十四萬港幣（約五十五萬台幣），希望吸引曾代表國家出征海外的體育專業人才。城大今年也首度開辦全港唯一的獸醫學士學程，與美國康乃爾大學合作，學生將有機會赴美交換。

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  • 香港城市大學來台招生，除了今年新開設獸醫學士學程外，更對體育專才祭出14萬元港幣（約55萬元台幣）搶人才。（記者吳柏軒攝）

    香港城市大學來台招生，除了今年新開設獸醫學士學程外，更對體育專才祭出14萬元港幣（約55萬元台幣）搶人才。（記者吳柏軒攝）

  • 中興大學與美國堪薩斯州立大學簽訂全台首創的獸醫學士跨國雙聯學位。（記者蘇孟娟攝）

    中興大學與美國堪薩斯州立大學簽訂全台首創的獸醫學士跨國雙聯學位。（記者蘇孟娟攝）

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