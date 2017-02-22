禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
〔記者鄭鴻達、吳欣恬、聶瑋齡／綜合報導〕因應禽流感疫情，農委會自本月十七日起實施家禽七日禁宰、禁運措施。至於禁宰、禁運是否再延長三天？農委會主委林聰賢昨在立法院表示，將於最後這三天嚴密監控，若無新案例，就沒有延長問題，但若案例不斷增加，將會再做風險評估。
無新案例就不延 若有將做風險評估
國民黨立委盧秀燕昨在立法院施政總質詢詢問，禁宰、禁運令是否如傳說將延長三天？林聰賢表示，七天禁宰、禁運管制，是要業主主動通報，前幾天疫情升溫是因通報量多，昨起三天都在嚴密監控，如果各地沒有新的案例，疫情就算是在可控制範圍，「沒有所謂延長禁宰令管制問題，但若案例還不斷增加，再做風險評估，提高警覺」。昨天各地並未增加H5N6新案例。
針對禁宰禁運七天相關補償方案，農委會副主委陳吉仲表示，防檢局將以屠宰場在去年同期七天、白肉雞以外的禽種屠宰衛生檢查隻數做為基準，給予補助，要求業者不得以禁宰為由扣減員工薪資，預估一千三百萬元。
防檢局副局長施泰華指出，養禽場的補償則以禁宰禁運令前一天、二月十六日的拍賣價為基準，和二月廿四日解除禁令後的兩週、也就是三月十日前，飼主將家禽送往屠宰場賣得的拍賣價相比，若禁宰後的拍賣價低於禁宰前的拍賣價加飼料費，將補足差額；如果是禁宰後的拍賣價較高，則只補償飼料費。
運輸業者的損失補償部分，畜牧處表示，目前尚未接獲業者反映，且解禁後仍需運輸，因此評估應不需補償。
至於新竹縣湖口鄉日前檢出H5N6的棄置雞屍，回溯可疑來源場，但採樣送檢後，初步未檢出病毒，將進一步進行病毒分離，同時也會再清查周邊其他禽場。
農委會︰只禁土雞、水禽 降低衝擊
農委會副主委黃金城強調，禁運禁宰排除白肉雞、一日齡雛禽和禽蛋是基於風險管理的原則，經過生物安全考量後才排除，不能無限上綱，如果連雞蛋都禁了，「社會會大亂」，只針對土雞、水禽，讓民生經濟衝擊面降到最小。
因應禽流感防疫獸醫師人力不足，「中華民國獸醫師公會全國聯合會」理事長陳培中建議，一方面徵召私人體系的獸醫師，另一方面可借調退休獸醫與防疫業務的公務人員支援。
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