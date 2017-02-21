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北市動物園迎賓紅鶴暫不見客

2017-02-21

禽流感疫情擴大，因H5N6具有高傳染性、高發病率及高致死率，台北市立動物園不僅先暫停野鳥救傷業務，原在大門口迎賓的紅鶴群，及在兒童區趴趴走的數十隻家禽，因處在半開放空間，怕被野鳥「傳染」，暫時關在家裡「不見客」，等到疫情回穩才會再外出「放風」。

針對愛吃「雞肉」的肉食動物，動物園指出，目前肉食動物都飼養白雞肉，並要求供應商完成檢疫作為才能供貨，但目前國際還沒有「禽傳動物」的案例。

（圖：台北市立動物園提供，文：記者張議晨）

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  • 禽流感疫情擴大，因H5N6具有高傳染性、高發病率及高致死率，台北市立動物園不僅先暫停野鳥救傷業務，原在大門口迎賓的紅鶴群，及在兒童區趴趴走的數十隻家禽，因處在半開放空間，怕被野鳥「傳染」，暫時關在家裡「不見客」，等到疫情回穩才會再外出「放風」。 針對愛吃「雞肉」的肉食動物，動物園指出，目前肉食動物都飼養白雞肉，並要求供應商完成檢疫作為才能供貨，但目前國際還沒有「禽傳動物」的案例。 （圖：台北市立動物園提供，文：記者張議晨）

    禽流感疫情擴大，因H5N6具有高傳染性、高發病率及高致死率，台北市立動物園不僅先暫停野鳥救傷業務，原在大門口迎賓的紅鶴群，及在兒童區趴趴走的數十隻家禽，因處在半開放空間，怕被野鳥「傳染」，暫時關在家裡「不見客」，等到疫情回穩才會再外出「放風」。 針對愛吃「雞肉」的肉食動物，動物園指出，目前肉食動物都飼養白雞肉，並要求供應商完成檢疫作為才能供貨，但目前國際還沒有「禽傳動物」的案例。 （圖：台北市立動物園提供，文：記者張議晨）

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