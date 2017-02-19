創業別怕失敗 唐鳳：提升為志業
2017-02-19
〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學「創業日」活動昨邀請最年輕的政務委員唐鳳透過機器人「阿楞」，以即時影像和清華大學四百多名師生進行創業創新對談與接受提問。唐鳳說，他有多次創業失敗經驗，鼓勵年輕人做有興趣且可鑽研的事。
「阿楞」是清華大學動機系教授衛榮漢指導學生利用瓦楞紙等各種廢棄二手材料製作出的導覽型機器人，唐鳳是第一位利用它進行視訊互動的貴賓。
唐鳳說，如果在美國矽谷告訴投資者你創業失敗過卅次，並不會影響融資，但在台灣只要失敗過三次就會覺得很丟臉，這是文化的差異；就像操控機器人「阿楞」在視訊對談時，音軌出了問題，但他會立即著手改善。
唐鳳認為，創業是透過創新的想法不斷挑戰，就能往目標邁進，勉勵年輕人創業不要怕失敗。創業不侷限於「商業」，也不只是追求個人的前途與收入，比如許多年輕人投身社會企業，將創業往上提升為創造「志業」。創新也可應用在公共事務的討論，像他推動電競選手納入替代役的「政策履歷」，透過開放政府引進創新思維，也是政府組織的內部創業。
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