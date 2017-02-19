小檔案：大翅鯨（座頭鯨）

2017-02-19

中文名：大翅鯨，又名座頭鯨（鯨目鬚鯨屬）

型態特徵：成鯨體長11.5~15公尺，最重可達40公噸，胸鰭很長、約身體的1/3長，背部有明顯隆起的「拱背」

分佈：全球各大洋，會在沿岸、大陸棚出現，上個世紀遭大量捕捉，在台灣由農委會列入瀕臨絕種野生動物

資料來源：農委會臺灣地區保育類野生動物圖鑑

整理︰記者花孟璟