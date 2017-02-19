暌違14年 大翅鯨現蹤花蓮外海
2017-02-19
賞鯨船遊客直呼超級幸運
〔記者花孟璟／花蓮報導〕暌違十四年，花蓮七星潭海域昨天上午出現二頭大翅鯨，賞鯨船上的遊客直呼：「超級幸運！」解說員林思瑩說，每年一到三月是大翅鯨在太平洋西岸沿著黑潮往北洄游的季節，她曾在東加王國、沖繩見過大翅鯨，但還是第一次在故鄉台灣見到牠，激動到頻頻尖叫！
首在家鄉台灣看到 解說員激動
「完全沒料到能遇見牠！」花蓮多羅滿賞鯨船資深船長江文龍說，昨陣風八級、浪高約三、四米，氣象預告說上午會有鋒面報到，早上賞鯨船從碼頭出海，大約八點半發現北方出現冷鋒前緣帶來的白色浪花，心想「這下找海豚難了」，於是船隻往岸邊靠，突然發現海面出現「巨大噴氣、直直向上」，心頭一震！
巨大噴氣加拱背特徵 就是大翅鯨
把船隻往前開近，先看到龐然大物頭頂兩個噴氣孔、頭部有許多瘤狀突起，當船隻靠近時，牠正巧從水下浮起還噴出直直朝上的巨大煙霧，再看到牠特殊的「拱背」特徵，江文龍驚訝宣佈：「這是大翅鯨！」全船都興奮起來！
他說，大翅鯨發現地點距離七星潭岸邊約三海里，為身長十公尺左右的幼鯨，速度很快、朝東北方向游去，賞鯨船跟著牠大約半小時後，目送牠往外海離去。跟隨大翅鯨的同時，還發現更遠處還有另一頭體型更大的大翅鯨，推測兩頭鯨魚是結伴往北洄游。
江文龍說，這是他第二次在花蓮外海看見大翅鯨，上回是二○○三年五月的一對母子鯨。另外，二○一三年二月十四日有花蓮漁民回報疑似見到大翅鯨，但他開賞鯨船出海未尋獲。
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