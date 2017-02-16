全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺
〔記者林彥彤、陳文嬋、林宜樟、曾韋禎／綜合報導〕禽流感疫情不斷升溫，為提升防疫，農委會昨決定對全國禽場展開地毯式清查有無染疫，甚至可能首次採取預防性撲殺，擬徵調民間獸醫師巡場，一旦發現類感染病毒徵兆，不用待採樣結果確認，就可撲殺。
農委會防檢局指出，高雄日前攔截來自雲林的一批土雞確認是感染H5型病毒，但是否為H5N6還待進一步確認，追蹤回溯到雲林禽場也發現三百多隻雞已死，飼主明顯隱匿病情，將會開罰，雞隻都已全數撲殺。
不僅如此，嘉義被亂丟的一袋死禽也驗出H5病毒陽性，仍待確認型別，另外，日前嘉義私宰場雞隻發現感染H5N6，回溯到雲林土雞場與嘉義烏骨雞場，已分別撲殺一千多隻與八百八十五隻。
確診為H5N6 撲殺補償提高到8成
農委會昨召開專家會議共商防疫政策。中興大學獸醫學系教授沈瑞鴻提出，為鼓勵民眾主動通報，可將現行六成補償金額提高，但也不宜提高至全額，以免農民不積極防疫而只等補償。農委會昨晚拍板定案，即日起凡禽場主動通報、經確診為H5N6者，撲殺補償提高至八成，至於其他型禽流感則維持六成，希望養禽業者主動通報。
盼徵調民間獸醫師 一週檢驗完畢
農委會副主委黃金城表示，為防止疫情擴大，從昨早就開始啟動地毯式的稽查，由於雞的感染症狀明顯肉眼可見，因此主要是抽驗水禽的部分，統計全台養禽鴨、鵝場共不超過八千場，以一天驗二百場的檢驗能量，預計一星期全國就可檢驗完畢。此外，防檢局局長黃㯖昌指出，有可能採取預防性撲殺，希望徵調民間獸醫師巡場，一旦發現類感染病毒，就可撲殺。
賴秀穗籲全面禁運、禁宰7天
台大獸醫學院名譽教授賴秀穗建議，養禽業者會亂丟死禽，應全面禁運、禁宰至少七天；農委會副主委陳吉仲則說，這影響甚大，要有全面發生率才能進一步指示。但農委會也表示，會再研究評估，是否需在大肚溪以南禁運禁宰。
林聰賢盼500隻以下禽場室內飼養
農委會主委林聰賢表示，盼飼養五百隻以下的業者都能改採室內飼養，提高防疫規格，「在候鳥越冬期間避開養禽」之說是外界未完全轉述的誤會。
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標題：全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺
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