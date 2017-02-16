| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺

2017-02-16

〔記者林彥彤、陳文嬋、林宜樟、曾韋禎／綜合報導〕禽流感疫情不斷升溫，為提升防疫，農委會昨決定對全國禽場展開地毯式清查有無染疫，甚至可能首次採取預防性撲殺，擬徵調民間獸醫師巡場，一旦發現類感染病毒徵兆，不用待採樣結果確認，就可撲殺。

農委會防檢局指出，高雄日前攔截來自雲林的一批土雞確認是感染H5型病毒，但是否為H5N6還待進一步確認，追蹤回溯到雲林禽場也發現三百多隻雞已死，飼主明顯隱匿病情，將會開罰，雞隻都已全數撲殺。

不僅如此，嘉義被亂丟的一袋死禽也驗出H5病毒陽性，仍待確認型別，另外，日前嘉義私宰場雞隻發現感染H5N6，回溯到雲林土雞場與嘉義烏骨雞場，已分別撲殺一千多隻與八百八十五隻。

確診為H5N6 撲殺補償提高到8成

農委會昨召開專家會議共商防疫政策。中興大學獸醫學系教授沈瑞鴻提出，為鼓勵民眾主動通報，可將現行六成補償金額提高，但也不宜提高至全額，以免農民不積極防疫而只等補償。農委會昨晚拍板定案，即日起凡禽場主動通報、經確診為H5N6者，撲殺補償提高至八成，至於其他型禽流感則維持六成，希望養禽業者主動通報。

盼徵調民間獸醫師 一週檢驗完畢

農委會副主委黃金城表示，為防止疫情擴大，從昨早就開始啟動地毯式的稽查，由於雞的感染症狀明顯肉眼可見，因此主要是抽驗水禽的部分，統計全台養禽鴨、鵝場共不超過八千場，以一天驗二百場的檢驗能量，預計一星期全國就可檢驗完畢。此外，防檢局局長黃㯖昌指出，有可能採取預防性撲殺，希望徵調民間獸醫師巡場，一旦發現類感染病毒，就可撲殺。

賴秀穗籲全面禁運、禁宰7天

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗建議，養禽業者會亂丟死禽，應全面禁運、禁宰至少七天；農委會副主委陳吉仲則說，這影響甚大，要有全面發生率才能進一步指示。但農委會也表示，會再研究評估，是否需在大肚溪以南禁運禁宰。

林聰賢盼500隻以下禽場室內飼養

農委會主委林聰賢表示，盼飼養五百隻以下的業者都能改採室內飼養，提高防疫規格，「在候鳥越冬期間避開養禽」之說是外界未完全轉述的誤會。

廣告
  • 高雄日前攔截來自雲林的一批土雞，昨天確認感染禽流感病毒。 （記者陳文嬋翻攝）

    高雄日前攔截來自雲林的一批土雞，昨天確認感染禽流感病毒。 （記者陳文嬋翻攝）

  • 嘉義縣防疫人員在朴子市烏骨雞養雞場進行撲殺及消毒作業。 （記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣防疫人員在朴子市烏骨雞養雞場進行撲殺及消毒作業。 （記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 禽流感 農委會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.