跋涉200公里 高病原禽流感恐擴散宜花

2017-02-12

〔記者吳欣恬／台北報導〕學者指出，感染H5N6高病原性的禽鳥糞便病毒含量極高，一公克的大便可感染一百萬隻禽鳥，H5N6防疫漏洞已現。農委會副主委黃金城坦言，H5N6已進入國內家禽養殖體系，非單一個案。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗直指，檢出H5N6的鴨場飼主心態可議，該批檢出H5N6的鴨，不可能完全沒異狀，應嚴查飼主並重罰。

賴秀穗表示，花蓮縣包括雞鴨鵝等禽類，都應管制移動、就地屠宰，因禽流感有五天至一週潛伏期，防檢局只要求管制鴨鵝並不合理。

賴秀穗聽聞染病的鴨還運送了兩百公里路程，驚呼不可思議。他說，飼主一定是用開放箱籠裝載，禽鳥糞便病毒含量極高，鴨糞便隨風飛揚飄散，一公克的糞便可感染一百萬隻禽鳥，他認為一定已經傳染到宜蘭了，防疫措施絕不應只限花蓮。

學者憂病毒重組 變異出更可怕的病毒

國內原有H5N2、H5N3、H5N8等禽流感病毒，加上今年首見的H5N6，病毒重組機會高，可能變異出更可怕的病毒。

中興大學獸醫系名譽教授謝快樂說，參與專家會議時即言明，感染H5N6不會只有那一隻拾獲的死亡幼禽。防檢局透露，花蓮縣玉里鎮拾獲地點周圍三公里內的九鴨場，都為半開放式飼養。

謝快樂提醒，H5N6對國內家禽產業是非常大的威脅，和二○一五年爆發的H5N2、H5N3以及H5N8新型高病原性禽流感，都是毒力最強的等級，體內沒抗體的雞，感染H5N6百分之百死亡。謝快樂說，威脅更大的是，H5N6會感染包括人在內的哺乳類動物，提醒屠宰場人員，避免沾染糞便，眼、鼻、口都要注意。

農委會畜牧處表示，因禽流感疫情在世界各國延燒，目前沒有自其他國家進口鴨鵝肉，且鴨鵝肉有其替代性，整體禽肉供應暫時不致有問題。