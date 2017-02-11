324同婚釋憲辯論 憲法法庭將直播
2017-02-11
〔記者楊國文、楊綿傑、沈佩瑤、曾韋禎／綜合報導〕同性婚姻議題備受國人矚目，司法院大法官會議已訂三月廿四日上午九時召開憲法法庭，破天荒就同志婚姻邀請學者、專家說明，進行言詞辯論，並開庭直播。據了解，除兩位釋憲聲請人外，大法官會議也邀請民法主管機關法務部、戶政主管機關內政部、萬華區公所代表和憲法、親屬法等四位學者專家出庭。
司法院指出，此次大法官會議就審理中的兩件同婚釋憲案開庭，釋憲聲請人分別為台灣第一個公開出櫃的男同志祁家威及台北市政府。
同志運動先驅祁家威︰「難得」
台灣同志運動先驅祁家威對於召開辯論，直呼︰「非常難得！」他表示，早在十六年前就提過釋憲，但不被受理，兩年前再提，恰巧台北市政府因為核發結婚證，有呂欣潔等三對同性伴侶提起行政訴訟，也要聲請釋憲，得以一起處理。
祁家威說，許多世界先進國家都已經通過同性婚姻，去年美國聯邦法院也持贊同立場，他對結果表示樂觀，希望憲法法庭能夠做出好的解釋文，讓立法院在修法上更順暢。
婚姻平權大平台也表示，對同婚爭議得以從人民權利保障的角度及憲法的高度來討論，非常欣慰。
北市民政局︰尚未接獲任何通知
台北市府發言人劉奕霆說，市長柯文哲對同志議題的態度一直都是「人家喜歡就好」，沒有改變。民政局則說，尚未接獲任何通知。
立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，憲法法庭開完最快約一個月就會做出相關的釋憲，合憲的可能性很高。如果大法官會議認定合憲，就是立法院要立專法或修「民法」的問題。
柯建銘︰若認定合憲 恐修「民法」
他指出，修「民法」也可以，但還需要配套修其他一一二種法律、逾五百個條文，衝擊很大，若其中有一個沒修到，等於就報銷。「若另立專法是比較整體的解決方式，這不是反對婚姻平權，而是要好好解決問題。這是一種平權，不是歧視。」
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