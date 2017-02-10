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凍感過元宵 體感溫度探2度

2017-02-10

〔記者鄭瑋奇、陳炳宏、佟振國、周敏鴻／綜合報導〕入冬以來台灣第一波寒流昨報到，中央氣象局表示，昨晚平地就有基隆、淡水、台北、板橋、新屋、新竹、梧棲、澎湖等八個測站出現破入冬以來的低溫紀錄，而且越晚越冷，淡水甚至降到六．七度；氣象局警告，週六元宵節，各地仍可能出現八度低溫，西部沿海空曠地區的體感溫度甚至僅二到三度，民眾出外賞燈須注意保暖，這波寒流還將持續影響到下週一清晨。

昨淡水低溫6.7度 入冬新低紀錄

氣象局表示，北部地區今、明兩日氣溫還是偏低，白天溫度回升不明顯，中部以北低溫八至十度，南部受到輻射冷卻影響也只有十至十二度；高溫方面北部十三至十五度，中南部則有廿至廿三度。

寒流預計影響到下週一清晨，下週一白天高溫就將明顯回升，北部高溫可回升到十八至廿度，中南部更可望到廿四至廿五度。

水氣不足未下雪 人造雨量有限

另外，這波冷空氣偏乾冷，合歡山昨天一早便吸引大批遊客上山等雪，可惜水氣明顯不足，民眾大失所望。

針對全台水庫水情進入稍緊綠燈警戒，水利署把握寒流前緣降雨機會，前晚於石門水庫發射暖雲焰劑進行人工增雨作業，昨日觀測降雨量僅增約十％，降雨效果以復興站十二mm及霞雲八mm為最大，大概只增一天用水量；水利署表示，為增加集水區降雨量，仍會俟機啟動人工增雨作業。

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  • 雖然合歡山沒有飄雪只有冰霰，遊客仍開心拍照。（記者佟振國攝）

    雖然合歡山沒有飄雪只有冰霰，遊客仍開心拍照。（記者佟振國攝）

  • 寒流發威，昨天越晚越冷。溫度分配表，台灣都白了頭。（取自中央氣象局）

    寒流發威，昨天越晚越冷。溫度分配表，台灣都白了頭。（取自中央氣象局）

  • 合歡山昨水氣不足沒飄雪，只剩前夜的殘霰與結冰。（記者佟振國攝）

    合歡山昨水氣不足沒飄雪，只剩前夜的殘霰與結冰。（記者佟振國攝）

  • 石門水庫水位下滑，讓青山綠水的湖景多了圈土色。（記者周敏鴻攝）

    石門水庫水位下滑，讓青山綠水的湖景多了圈土色。（記者周敏鴻攝）

  • 寒流來襲，昨台北街頭民眾穿著厚外套、圍巾、毛帽等衣物保暖。（記者簡榮豐攝）

    寒流來襲，昨台北街頭民眾穿著厚外套、圍巾、毛帽等衣物保暖。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 乾冷 人造雨量 元宵節 寒流 水情 輻射冷卻 體感溫度
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